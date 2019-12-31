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Лесные пожары окружили несколько городов на побережье Австралии

31.12.2019

31 декабря тысячи австралийцев устремились на пляжи восточного побережья Австралии, спасаясь от лесных пожаров. Для борьбы с огнем и эвакуации людей власти запросили помощи у военных, а также у американских и канадских пожарных команд, сообщает Reuters

Лесные пожары, начавшиеся еще в октябре, уже уничтожили более 4 млн гектаров земли, при этом новые возгорания возникают почти ежедневно из-за чрезвычайно жаркой, ветреной погоды и отсутствия дождей. В штатах Новый Южный Уэльс и Виктория в настоящее время зафиксировано более 200 пожаров, которые угрожают нескольким городам, лишив их мобильной связи и интернета.

Власти заявили, что главный фронт пожара движется вверх по побережью, и просили всех, кто на его пути, искать убежище на пляже. В итоге около 4000 человек в городе Маллакута в штате Виктория направились к прибрежной полосе, когда главная дорога оказалась отрезана огнем. Кто не смог туда добраться, стали искать убежища в гимназии и других общественных зданиях. Некоторые из тех, кто оказался заперт в городе, размещали в социальных сетях изображения кроваво-красного, закопченного неба.

Сидней, на окраинах которого также бушуют пожары, заволокло дымом. Однако власти пообещали, что новогодний фейерверк все равно состоится.

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