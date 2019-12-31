Мусульманские меньшинства Китая превращают в армию рабочих

В Китайском регионе Синьцзян проводится агрессивная кампания по превращению представителей мусульманских меньшинств в армию рабочих для заводов и других крупных работодателей. Бедные фермеры, мелкие торговцы и неработающие сельские жители трудоспособного возраста под давлением властей посещают специальные курсы обучения и идеологической обработки в течение нескольких недель или месяцев, а затем им поручают шить одежду, делать обувь, подметать улицы или выполнять другие задания. Трудовые программы связаны с желанием китайского лидера Си Цзиньпина установить контроль над регионом, где половина населения — мусульманские меньшинства.

Обучение будущих работников происходит в военном стиле. Власти хотят превратить людей в послушных, лояльных работодателям и правящей коммунистической партии сотрудников. «Переверните их укоренившиеся ленивые, слабые, медленные, неряшливые, вольные, индивидуалистические взгляды, чтобы они подчинялись правилам компании», — требует прошлогодняя директива Бюро труда Капкала.

Производство с принудительным трудом

Правительство считает, что уйгурские и казахские сельские жители представляют собой частично занятое население, которое угрожает социальной стабильности, а трудовые программы позволяют бороться с бедностью и замедляют распространение религиозного экстремизма и этнического насилия. Рабочие описываются как «добровольцы», но эксперты с этим не согласны. По их мнению, жесткие методы, которые применяются для контроля над людьми, приравнивают занятость на фабриках к принудительному труду. А значит это может сказаться на работе множества компаний по всему миру с поставщиками из Китая, особенно в сфере производства хлопковых изделий.

Фабрика, которой управляет швейная компания Jinfujie в городе Кашгара на юге Синьцзяна, стала «звездой» правительственной кампании по трудоустройству. Там обучили и наняли 2300 рабочих из деревень. Был также открыт филиал фабрики в лагере идеологической обработки, где будет нанято на работу более 500 заключенных. Об этом рассказывал в прошлом году один из руководителей компании. Фирма сообщала, что получила заказ из Германии на изготовление сотен тысяч лыжных штанов.

Появившиеся в Синьцзяне десятки новых заводских зон свидетельствует о стремлении правительства переделать регион, так как лидер Китая пообещал покончить с бедностью по всей стране к концу 2020 года, и чиновники Синьцзяна сталкиваются с сильным давлением. В регион перемещают производства компаний с более богатого восточного побережья Китая, где все меньше молодых людей хотят работать на фабричных линиях. Синьцзян предлагает недорогую рабочую силу, щедрые налоговые льготы и субсидии. Но бизнесмены жалуются, что местные работники «по-прежнему не так быстры, как рабочие из других частей Китая».

План 2018 года, предусматривал привлечение к концу 2020 года к работе 100 000 человек из беднейших районов южного Синьцзяна, где живут преимущественно уйгуры. Но недавно правительство заявило, что эта цель была достигнута. Новые промышленные зоны в Синьцзяне часто окружены высокими стенами, колючей проволокой и камерами безопасности. Некоторые построены рядом с воспитательными лагерями и нанимают бывших заключенных.

Стремление создать рабочие места похоже не на ярмарку вакансий, а на призыв к военной службе. Многие разлучены со своими семьями. Директива правительства округа Капкала предписывала заботиться о детях трудящихся пар родным в деревнях для малышей и школам-интернатам для детей старшего возраста. С фабрик нельзя уволиться, а новобранцы проходят «политическую проверку». Многие жители считают, что отказ работы может привести к задержанию.

Китайские официальные СМИ сообщают, что рабочие зарабатывают $400 и более в месяц. Но реальность может отличаться, особенно на небольших заводах. По словам Адриана Зенца, эксперта по Синьцзяну, который изучал трудовые программы, в городке на юге Синьцзяна две трети из 43 фабричных рабочих, чья заработная плата была включена в онлайн-отчеты, зарабатывали $114 в месяц. Это менее половины минимальной заработной платы в Китае.

В конце лета жителей Синьцзяна мобилизуют и отвозят на автобусах на хлопковые фермы, иногда за сотни миль. В течение нескольких напряженных недель под солнцем они работают на полях, собирая урожай, который попадает на китайские швейные фабрики. По официальным оценкам, Синьцзян выращивает 85% хлопка в Китае и стремится производить больше текстиля и одежды. И почти каждое звено в цепочке поставок пересекается с государственными программами труда.

Международная обеспокоенность по поводу прав человека в Синьцзяне оказывает давление на глобальных ритейлеров с целью проверки их поставщиков. Соединенные Штаты недавно запретили одежду Hetian Taida, компании из Синьцзяня, подозреваемой в использовании рабочих из лагеря идеологической обработки. Материнская компания японского ритейлера Uniqlo заявила, что бренд перестал работать с производственными партнерами в Синьцзяне. Материнская компания бренда Muji в августе заявила, что намерена запретить принудительный труд, в том числе среди своих деловых партнеров.