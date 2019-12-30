Лучшее десятилетие для супербедных и супербогатых

Уровень крайней бедности во всем мире за последние десять лет сократился вдвое (с 15,7% в 2010 году до 7,7% в настоящее время). Бедность почти полностью удалось ликвидировать в Китае. Согласно анализу Brookings, переломный момент в истории был достигнут в 2018 году. Именно тогда больше половины людей в мире стало можно отнести к категории среднего класса и выше.

Наряду с этим произошло значительное снижение уровня смертности среди женщин и младенцев (с 1990 года показатель сократился вдвое), а начальное образование стало всеобщим почти во всем мире, в том числе и для девочек. Глобальный уровень грамотности среди молодежи по состоянию на 2016 год достиг 91% (страны Африки к югу от Сахары отстают и находятся на уровне 75%).

По словам профессоров Массачусетского технологического института и лауреатов Нобелевской премии по экономике 2019 года Абиджита Банерджи и Эстер Дюфло, средний доход бедных слоев населения в мире, которые составляют 50% от общего числа жителей земли, почти удвоился. Но эксперты также отмечают, что есть одна группа, которая показала еще более сильный результат. Это 1% супербогачей.

Изучение списков миллиардеров Forbes за последнее десятилетие показывает, что в 2009 году в мире было 793 миллиардера с общим богатством в $2,4 трлн. Членов более эксклюзивного клуба (имеющих более $5 млрд и более) было 98. По состоянию на 2019 год в мире насчитывалось 2 153 миллиардера с общим капиталом в $8,7 трлн. А число членов клуба «от $5 млрд» увеличилось более чем в четыре раза — до 424. 166 человек на земле теперь имеют богатство не менее $10 млрд. Чтобы попасть в список самых богатых людей в мире, нужно уже иметь не $4,9 млрд, как десять лет назад, а $14,4 млрд. Только в Азии количество миллиардеров за 10 лет выросло со 130 до 729. При этом 324 из них живут в континентальном Китае.

Банерджи и Дюфло отмечают, что доходы 49% людей, не попадающих ни в статус супербогачей, ни в статус бедняков — находятся в застое. А это — почти все в США и Европе.

Есть также повод для беспокойства для Китая и Индии, которые были основными движущими силами глобального сокращения бедности. В настоящее время этот процесс замедляется.

Крайне нищее население сейчас сосредоточено в странах Африки к югу от Сахары. Там уровень бедности постоянно высокий, а само население быстро растет.