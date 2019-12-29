Close

#Украина

Обмен пленными в Донбассе завершен

29.12.2019

Предварительная формула обмена составила «123 на 77»

Процедура обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками и Украиной завершена. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что Киев передал республике 60 человек, а ДНР передала Украине 52 человека, передает ТАСС. При этом Морозова отметила, что «украинская сторона недовезла несколько человек». Представитель ЛНР Ольга Кобцева в свою очередь сказала, что Луганск получил от Киева 63 человека, передав 25.



Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова отметила, что в России и на территории Крыма, который Киев считает оккупированным, остаются еще более 110 пленных украинцев, передает «Громадское».

Была внесена правка (в 16:46 мск) данных в формуле обмена

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.