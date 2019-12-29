Обмен пленными в Донбассе завершен

Процедура обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками и Украиной завершена. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что Киев передал республике 60 человек, а ДНР передала Украине 52 человека, передает ТАСС. При этом Морозова отметила, что «украинская сторона недовезла несколько человек». Представитель ЛНР Ольга Кобцева в свою очередь сказала, что Луганск получил от Киева 63 человека, передав 25.

Іще кілька радісних миттєвостей – звільнені українці, перший обід на свободі, зустріч із рідними. pic.twitter.com/oiJF7pXIYW — Офіс Президента (@APUkraine) December 29, 2019