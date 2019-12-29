Офис президента Украины запустил стрим процедуры обмена пленными

UPD: ЛНР передала Украине 25 человек. Омбудсмен самопровозглашенной республики Ольга Кобцева зачитала список, передает УНИАН: Эдуард Алоян, Викторія Воронина, Тетяна Горбулич, Владимир Данильченко, Александр Данильченко, Юрий Евтушок, Иван Деев, Валентина Еременко, Сергей Иванчук, Роман Коркишко, Иван Катишев, Анастасия Мухина, Денис Олейник, Александр Пауков, Денис Сигацкий, Валерий Семенов, Анатолій Семеренко, Елена Сорокина, Валерий Тарасюк, Роман Фурсов, Андрей Яровой, Иванов, КучИн, Завадский, Ульянов.

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Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила журналистам, что первой задержанных Киеву передаст ЛНР. «Мы готовы отдать украинской стороне 55 человек, они нам — 87, но окончательные цифры будут по итогам верификации. 22 человека из списка Донецка отказывались освобождаться. Однако вчера, по нашим данным, два человека согласились перемещаться в ДНР, еще три согласились на обмен, но хотят остаться на территории Украины. Поэтому точно по цифрам смогу сказать, когда пройдемся по списку», — сообщила она, передает «Интерфакс».

Офис президента Украины в Facebook запустил стрим процедуры обмена пленными.

Договоренности об обмене до конца года удалось достичь президентам Украины и России на переговорах в Париже 9 декабря в ходе встречи в «нормандском формате».Фото: REUTERS