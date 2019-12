Минфин США раскроет причину санкций против Дерипаски

Минфин США согласился раскрыть все материалы, на основании которых в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски в апреле 2018 года были введены санкции. Как пишет РБК, о рассекречивании материалов говорится в документах суда округа Колумбия, где рассматривается иск миллиардера с требованием отменить санкции.

Среди оснований для введения санкций фигурировали тексты газет The Nation, The Telegraph и The Times, а также засекреченные пункты. Теперь ответчик должен предоставить до 21 февраля 2020 года суду актуальную информацию о передаче Дерипаске ранее неразглашаемых материалов и о статусе запроса бизнесмена о пересмотре введенных против него санкций.

«Раскрытие этой информации позволит нам аргументированно защищать нарушенные права Олега Дерипаски. Это соответствует известному принципу, что каждый человек вправе «знать, в чем его обвиняют», — говорит адвокат Алексей Мельников, представляющий интересы российского бизнесмена.

Напомним, что Дерипаска оспорил в Арбитражном суде Краснодарского края информацию, содержащуюся в статьях The Nation, The Telegraph и The Times. Но издания не стали удалять и опровергать ранее выпущенные материалы.