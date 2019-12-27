Авиакатастрофа в Алматы. Обобщение

UPD: По последним данным, погибли 12 человек, в том числе командир экипажа, госпитализированы 49 человек, из них 18 — в тяжелом состоянии.

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Борт авиакомпании «Бек Эйр», следующий из Алматы в Нур-Султан, вылетев по плану из международного аэропорта Алматы в 7:05 по местному времени, почти сразу пропал с радара. Самолет Fokker-100 при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, после чего врезался в двухэтажное строение между населенными пунктами Гульдала и Альмерек. Возгорания не произошло. На месте происшествия немедленно начались спасательные работы. Для оказания медицинской помощи на место выехало 40 бригад скорой помощи.

Пресс-служба КЧС МВД Республики Казахстан опубликовала карту места, где произошло ЧП. Изначально ведомство сообщало о 7 погибших. Но позже количество жертв выросло сначала до 14, а позже — до 15 человек. Среди погибших оказался капитан воздушного судна Марат Муратабаев. «Интерфакс» цитирует главу городского управления охраны общественного здоровья Тлеухана Абильдаева, который сообщил, что в больницы были доставлены 66 пострадавших, 50 госпитализированы, состояние 12 из них — тяжелое. Ранее пресс-служба международного аэропорта Алматы сообщала, что среди пострадавших 8 детей. Родственникам погибших оказывается психологическая помощь.

По предварительным данным, на борту находилось 93 пассажира, 5 членов экипажа.





Издание Tengrinews.kz сообщает, что в результате авиакатастрофы погиб председатель президиума РОО «Совет генералов», генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров. Он в разные годы работал следователем, начальником полиции, заместителем, первым заместителем министра внутренних дел республики Казахстан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал в Twitter слова соболезнования, а также заявил, что все виновные будут наказаны.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря. Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с А.Мамином (премьер-министр республики Казахстан Аскар Мамин. — NT). Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — сообщил президент.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщает, что на место происшествия прибыла правительственная комиссия и приступила к работе.

На данный момент международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме, изменений в расписании рейсов в связи с происшествием нет.

Приостановлены полеты Fokker-100

Сертификат летной годности воздушного судна Fokker-100, выполнявшего рейс, по данным МИИР, был выдан в мае 2019 года. Дата выпуска борта — апрель 1996 года, а зарегистрирован в казахстанском реестре он был 26 августа 2016 года. Всего у «Бек Эйр» в парке 10 самолетов Fokker-100. Из них 9 — с действующим сертификатом летной годности.

В настоящее время сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании «Бек Эйр» приостановлены Авиационной администрацией Казахстана. Также в Казахстане приостановлены полеты самолетов Fokker-100 до выяснения обстоятельств происшествия.

Fokker 100 — это среднемагистральный реактивный пассажирский самолет, созданный нидерландской авиастроительной компанией Fokker. Он вмещает до 107 пассажиров и предназначен для перелетов на короткие и средние расстояния.