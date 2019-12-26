К Навальному пришли из-за Медведева

«Последние новости: задержанных нет. Меня просто силой выволокли из офиса (зачем-то). Коридоры, где находятся офисы ФБК и «Навальный LIVE» блокированы черными шапочками. Все предметы изымаются. День выбран очевидно потому, что сегодня у меня должен быть эфир», — сообщил Алексей Навальный.Навальный сообщил, что обыски в ФБК связаны с отказом удалить фильм «Он вам не Димон», посвященный премьеру Дмитрию Медведеву.Силовики, придя в офис Фонда борьбы с коррупцией, выпилили дверь и задержали основателя ФБК Алексея Навального. Как рассказала пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, политик не оказывал сопротивления. Остальных сотрудников из офиса отпустили. В помещении остались только юристы, так как там проходит обыск.

«Я просто уверен, что это все только для одного — чтобы сорвать четверговый вечерний эфир. Ведь на прошлой неделе у эфира было 1,4 млн просмотров», — отметил в Twitter Леонид Волков.

Он отметил, что хоть сотрудников и отпустили, у них забрали ноутбуки: «Ноутбуки, купленные после летних обысков, будут оформлены как «вещдоки» по делу «об отмывании» в 2016-18гг! Логика!»

В этот раз к нам пришли не только люди в масках, но и в касках.



Камеры наблюдения отключили, начинают в очередной раз грабить студию. pic.twitter.com/wsper3ew77 — Навальный LIVE (@navalnylive) December 26, 2019

Обыск проходит и в студии канала «Навальный LIVE», которая находится на одном этаже с офисом ФБК.