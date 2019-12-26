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#Репрессии

К Навальному пришли из-за Медведева

26.12.2019

Силовики пришли в офис ФБК, выпилили дверь, вытащили Алексея Навального и проводят обыск в связи с неудалением из Сети фильма «Он вам не Димон»
UPD: «Последние новости: задержанных нет. Меня просто силой выволокли из офиса (зачем-то). Коридоры, где находятся офисы ФБК и «Навальный LIVE» блокированы черными шапочками. Все предметы изымаются. День выбран очевидно потому, что сегодня у меня должен быть эфир», — сообщил Алексей Навальный.

UPD: Навальный сообщил, что обыски в ФБК связаны с отказом удалить фильм «Он вам не Димон», посвященный премьеру Дмитрию Медведеву.
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«Он вам не Димон» выпустили 2 марта 2017 года, а радость он приносит до сих пор. В офисы @fbk.info и @navalny.live снова пришёл спецназ. Снова выпилили двери. Снова все выносят. Официальная причина: отказ удалить с ютюба «Он вам не Димон». За это против директора ФБК Ивана Жданова возбудили уголовное дело, и в рамках этого дела — обыск. Ну то есть просто очередной рейд с конфискацией имущества. И пусть Медведев, Усманов и остальное ворье — заказчики этого рейда — сегодня потирают ручки и радуются, я ещё раз официально заявляю. «Он вам не Димон» не будет удалён, несмотря ни на какое давление.

Публикация от Алексей Навальный (@navalny)


Силовики, придя в офис Фонда борьбы с коррупцией, выпилили дверь и задержали основателя ФБК Алексея Навального. Как рассказала пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, политик не оказывал сопротивления. Остальных сотрудников из офиса отпустили. В помещении остались только юристы, так как там проходит обыск.

«Я просто уверен, что это все только для одного — чтобы сорвать четверговый вечерний эфир. Ведь на прошлой неделе у эфира было 1,4 млн просмотров», — отметил в Twitter Леонид Волков.

Он отметил, что хоть сотрудников и отпустили, у них забрали ноутбуки: «Ноутбуки, купленные после летних обысков, будут оформлены как «вещдоки» по делу «об отмывании» в 2016-18гг! Логика!» 



Обыск проходит и в студии канала «Навальный LIVE», которая находится на одном этаже с офисом ФБК.

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