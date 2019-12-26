США готовятся к предвыборной информационной войне с Россией

Один из вариантов тактики, по данным издания, будет нацелен на высшее руководство и российскую элиту. Им покажут, что их личные конфиденциальные данные находятся под угрозой. Однако источники считают, что использовать такой подход к президенту Владимиру Путину будет «слишком провокационным». Нацелен такой подход будет на ключевых представителей служб безопасности, военных и, возможно, некоторых влиятельных бизнесменов. Сообщения будут сопровождаться демонстрацией доступа американцев к определенной системе или учетной записи и возможности нанести ущерб.

Подход основан на операции, которую Киберкомандование предприняло прошлой осенью в преддверии промежуточных выборов. Начиная с октября 2018 года использовались электронные письма, всплывающие окна и тексты, нацеленные на российских интернет-«троллей», сеявших дезинформацию в социальных сетях США. Эти «тролли» работали на Агентство Интернет-исследований, контролируемое близким к Путину бизнесменом Евгением Пригожиным. Кибервоенные также обменивались сообщениями с хакерами, работающими на российскую военную разведку, указывая, что их личности известны и могут быть обнародованы.

Другие идеи Киберкомандования связаны с дезинформацией, которая подстегнет соперничество внутри российского правительства и властных элит.

Варианты тактики информационной войны не предполагают каких-либо попыток повлиять на российское общество в целом. Это, по мнению чиновников, имело бы ограниченный успех, учитывая контроль Путина над страной и большей части средств массовой информации. Методы не нацелены на разжигание восстания, что является большим страхом Путина, отмечает WP.

При этом любая планируемая операция будет рассмотрена другими учреждениями, включая Госдеп и ЦРУ, а также потребует одобрения министра обороны.