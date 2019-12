Financial Times назвала «словом года» девиз протестов Гонконга «Будь водой»

Выражение «Be water» («Будь водой»), которое используют как девиз участники демонстраций в Гонконге, стал словом года по версии Financial Times. Об этом пишет РБК со ссылкой на британское издание.

Фраза «Будь водой» изначально стала популярной в 1971 году, когда ее произнес герой Брюса Ли в одном из эпизодов сериала «Лонгстрит». «Когда воду наливают в чашку, она становится чашкой. Когда воду наливают в чайник, она становится чайником. Когда воду наливают в бутылку, она становится бутылкой. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой», — говорил актер.

Протестующие Гонконга используют девиз «Будь водой», чтобы появиться как конденсат в различных местах города, при виде полиции рассеяться как туман, а если необходимо оказать сопротивление — становятся твердыми как лед. Эту тактику после Гонконга стали применять протестующие разных стран — от Испании до Чили и Ливана.

Financial Times также отмечает слова «Разъединение» (Decoupling), описывающее разлад в отношений США и Китая, который стал противоположностью глобализации последних 40 лет, а также слово «Мы» (We), которое символизирует отмену IPO компании We Co и является предупреждением для других технологических компаний.