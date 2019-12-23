Дети советских шпионов не приняли Родину

Верховный суд Канады постановил, что человек, родившийся в Онтарио от родителей, которые впоследствии были признаны российскими шпионами, может сохранить свое канадское гражданство. Единогласное решение по делу 25-летнего Александра Вавилова, который рос в Канаде и США как Александр Фоли, положило конец почти десятилетней судебной тяжбе. Адвокат говорил в суде, что дети шпионов не чувствовали привязанности к России и старались как можно больше времени проводить за ее пределами. Например, Александр «учился в других странах, когда ему было запрещено приезжать в Канаду».

Александр, как и его 29-летний брат Тимофей, родились в Торонто в семье, похожей на обычную. Они потеряли свое гражданство после того, как их родители Андрей Безруков и Елена Вавилова в 2010 году признали себя виновными в том, что они работали как российские шпионы под глубоким прикрытием в США.

Безруков и Вавилова приехали в Канаду в последние дни холодной войны и украли личности Дональда Ховфилда и Трейси Ли Энн Фоли — канадцев, которые умерли младенцами, — и начали развивать свои «легенды». В 1995 году семья перебралась в США и поселились в штате Массачусетс, где «Дональд» окончил аспирантуру в Гарвардском университете. Именно в Массачусетсе родители Александра были арестованы в 2010 году в рамках операции «Призрачные истории» (десятилетнего расследования ФБР, которое привело к аресту 10 россиян, действовавших под псевдонимами в США). Подозреваемых обвинили в выполнении заданий для российской Службы внешней разведки. Все 10 человек признали себя виновными. В итоге их обменяли в Вене на четверых россиян, подозреваемых в шпионаже в пользу Запада.

За несколько дней до того, как Безрукова и Вавилову депортировали, их сыновей отправили в Россию, где те изменили свои фамилии по требованию канадских чиновников и получили российское гражданство. Во время этого процесса Тимоти также сменил свое имя на Тимофей.

Адвокат Александра отмечает, что у Александра из-за произошедшего усугубился «кризис личности». С 2010 года Александр предпринял несколько неудачных попыток продлить свой канадский паспорт.

По закону дети, рожденные в Канаде, автоматически получают гражданство, но не в случае, когда их родители являются «дипломатическим или консульским должностным лицом или другим представителем или работником в Канаде иностранного правительства». Исход дела зависел от толкования слова «работник». Регистратор гражданства сказал Александру в 2014 году, что тот никогда не был гражданином Канады, потому что его родители были сотрудниками иностранного правительства. Александр добивался судебного пересмотра, утверждая, что его родители не были официальными работниками России. Федеральный суд согласился с регистратором и отклонил заявление Александра о пересмотре. Но апелляционный суд отменил это решение в 2017 году и восстановил его гражданство. Суд установил, что исключение применяется только к дипломатическим чиновникам с особыми иммунитетами и привилегиями, а не к шпионам.

«Грехи родителей не должны передаваться детям без четкого разрешения закона», — написал судья Дэвид Стратас.

Правительство Канады обжаловало это решение в Верховном суде. Этот суд в четверг отклонил апелляцию правительства, оставив решение апелляционного суда в силе. Суд заявил, что он не предлагает «окончательного толкования» соответствующего положения. Но согласен, что не было разумно применять исключение из закона к детям, которым не было предоставлено дипломатических привилегий и иммунитетов во время рождения.

«Мне больше не придется жить в чистилище, — сказал Александр. — Я могу, наконец, безоговорочно реализовать свои права и обязанности как гражданин Канады...»

Тимофей Вавилов также пытался вернуть канадское гражданство. Несмотря на то, что судебное решение было вынесено по делу Александра, представитель канадского департамента иммиграции и гражданства заявил, что и Александр, и Тимофей являются гражданами Канады. При этом регистратор гражданства утверждал, что по данным разведки Канады, Тимофей был «приведен к присяге» российской Службой внешней разведки еще до ареста его родителей. Тимофей в своих показаниях это отрицал.