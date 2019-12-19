Пресс-конференция Путина. Главное

О Конституции

Путин допустил изменение Конституции в части сроков президентства. «Что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку «подряд». У нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это было уже не два срока подряд. Она некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. Можно было бы ее отменить, наверное», — отметил президент.

В целом он признал, изменения Конституции возможны, а также порассуждал о возможности перераспределить полномочия между парламентом и исполнительной властью.

На вопрос о возможности возглавить в будущем союзное государство с Белоруссией Путин отвечать не стал.

Что касается создания союзного государства, то Путин считает его правильным, но решения, «которые были приняты в свое время по поводу союзного государства, в подавляющем большинстве не реализованы».

Говоря о споре Минска и Москвы по газу, он напомнил, что Россия поставляет газ и нефть беспошлинно: «Это значительное упущение для российского бюджета. У Белоруссии самые низкие цены на газ, которые возможны для наших европейских партнеров. Доходность от продаж в Европу и Белоруссию для Газпрома отличается в четыре раза». Путин отметил, что «мы по очень многим каналам поддерживаем наших друзей».

Об Украине

Оценивать личность нового президента Украины Владимира Зеленского Путин не стал, пояснив, что никогда этого не делает и в отношении других коллег.

Решение проблемы в Донбассе он видит только в выполнении Минских соглашений: «Если начнется пересмотр Минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик полный, потому что ключом этих Минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинский Основной закон, в Конституцию <…> Но, судя по всему, ни прежнее украинское руководство, ни действующее делать этого не хотят».

И все же, по его словам, позитивные подвижки в процессе урегулирования спора с Киевом есть. Это касается и вопроса транзита газа через Украину.

О мусоре

Путин впервые за долгое время призвал чиновников к прямому диалогу с гражданами — а именно по вопросу переработки отходов. По его словам, «не хватает — точно совершенно не хватает прямого общения с гражданами. Нужно им показывать, что будет, как будет развиваться, где будет перерабатываться и где будут захораниваться пока эти отходы».

«Количество предприятий должно быть увеличено по переработке этих отходов. И тоже людям нужно объяснять, что это за предприятия, как они будут работать, каков ущерб и будет ли ущерб для окружающей среды и создадут ли они какие-то проблемы для людей, которые будут проживать рядом с этими предприятиями», — сказал президент, отметив, что вся проблема с мусорной реформой в отсутствии диалога с людьми.

О протестах в регионах против ввоза мусора из Москвы президент не упомянул, а журналисты не спросили.

О скандале в Германии

Путин прокомментировал спор вокруг убийства в Германии Зелимхана Хангошвили. Москва неоднократно говорила, что просила о его выдаче, так как он причастен к совершению терактов, в Берлине отвечали, что запросов не получали. Путин пояснил, что действительно запроса на его выдачу не было — вопрос обсуждался на уровне спецслужб. Он отметил, что необходимо дальнейшее сотрудничество в расследовании убийства, он пока оно на недостаточном уровне.

Но снова, как и в Париже, подчеркнул, что погиб «убийца» и «бандит», от чьих рук погибли десятки россиян. О россиянине, который совершил убийство в Берлине, Путин вновь говорить не стал.

О деле Голунова

На пресс-конференции Путин неожиданно заявил, что в отношении сотрудников МВД из кейса журналиста Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркотики, расследуются уголовные дела: ««Действительно принято решение засекретить его дело, потому что возникают вопросы о раскрытии организации оперативно-разыскной деятельности. Но это не значит, что никто не будет наказан. Информирую: от работы отстранены пять человек, все они уволены из органов и против всех них возбуждены уголовные дела».

Как выяснил адвокат Голунова Сергей Бадамшин, который связался со следователем, уголовное дело было возбуждено вчера, 18 декабря (за день до пресс-конференции Путина). Но не в отношении конкретных полицейских, а «по факту».

О дочерях

Путин ушел от ответа на вопрос о своих предполагаемых детях. Но не стал при этом говорить, как это делал прежде, что не комментирует личную жизнь и семью. Отвечая на вопрос корреспондента BBC Фариды Рустамовой о том, когда же он признает, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова его дочери, а также о проектах двух дочерей, президент дал понять: он хорошо информирован о том, чем занимаются дочери («эти женщины»). Он подробно рассказал о фонде «Иннопрактика», директором которого является Тихонова, отметив, что это инициатива ректора МГУ, связанная с желанием вуза «сочетать возможности нашей науки и образования с реальными потребностями наших производителей». Рассказал он и о том, насколько перспективны исследования в области медицины, которыми занимается Воронцова.

На пресс-конференции, которая продлилась более четырех часов, звучало много вопросов-приглашений и вопросов-просьб. «Мне сказали, что здесь за 30 секунд можно решить проблему, которая не решается 30 лет», — призналась одна из журналистов из Алтая.

Фото: ruposters-a.akamaihd.net