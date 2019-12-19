Атака на ФСБ

UPD: Пять человек ранены в результате стрельбы на Большой Лубянке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав.



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UPD: ФСБ сообщил, что нападавший все же был один, он ликвидирован, передает ТАСС. Ранее агентство «Москва» сообщало, что их было трое.

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Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения при стрельбе в центре Москвы, сообщили в Минздраве РФ. РИА «Новости» передает, что один сотрудник спецслужбы погиб.

Следственный комитет по факту стрельбы на улице Большая Лубянка возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о нападении. Сам он находится в Большом Кремлевском дворце на концерте в честь дня работников органов госбезопасности, который отмечают 20 декабря.