«Поле чудес» от Путина

14:09 РБК: Что у нас с Союзным государством с Белоруссией? Можете ли вы возглавить его? Что с газом?

Путин: Есть достижения, есть и сложности с построением Союзного государства. По газу и нефти – мы же им все продаем без пошлины. У Минска самые низкие цены на газ для наших зарубежных партнеров. Но дотировать всю белорусскую экономику мы не можем.

Работа по сближению идет, но забегать вперед не надо.

«Налоговый маневр» по нефти не относится Белоруссии, хоть и влияет на нее. Это наше внутренне дело.

На самом деле у нас идет спокойная работа.

Про идею возглавить единое государство Путин не ответил.

14:05 Журналистка "Российской газеты" задает вопрос об отношении президента к резолюции Европарламента о признании фашизма и коммунизма тоталитарными режимами, а 9 мая отмечать день героев борьбы с тоталитаризмом.

Путин заявил (пересказ по Интерфаксу), что такое решение достойно осуждения, оно некорректно. Он отметил, что можно "как угодно" предавать анафеме сталинизм, и многие упреки будут заслуженными, но ставить на одну доску Советский союз и фашистскую Германию - верх цинизма. Президент призвал почитать документы, включая соглашение о разделе Чехословакии в рамках так называемого Мюнхенского сговора. Тогда лидеры ведущих стран подписали с Гитлером этот документ, и Польша "сделала все, чтобы поучаствовать", отметил президент. Между тем Советский союз предлагал создать единый антифашистский фронт.

Путин рассказал о планах написать статью на основе документов. Он подчеркнул, что Сталин "не запятнал себя" прямыми контактами с Гитлерым. Путин подчеркнул, что пакт Молотова-Риббентропа и секретные приложения к нему о разделе Польши действительно были подписаны, но Советский союз последним подписал пакт о ненападении с Германией.

Президент отметил, что Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии, а советские войска в Польшу зашли только после того, как власти утратили контроль над вооруженными силами. Войска фашистской Германии заняли Брест-Литовск, а советская армия зашла в него позднее.

14:00 Вопрос из Иркутска: увольнение губернатора Левченко несправедливо. Только из-за Тулуна?

Путин: То, что он представляет КПРФ, здесь не имеет значения. В Иркутске много проблем. Не могу сказать, что он совсем уж плохо работал. Но ситуация сложна, чтобы работать там не спеша. Когда я там был, мне жители говорили: Пришлите нам других людей. Те вопросы которые там стоят, нужны другие специалисты.

13:40 На вопрос об изменении Конституции Путин сказал, что можно отменить оговорку «о двух сроках подряд».

Допустив удаление из Конституции слова "подряд" про два президентских срока, Путин дал нам понять, что хочет руководить в 2024 году не в качестве президента, а в ином? — Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) December 19, 2019

13:35 «Интерфакс» напоминает о деле Ивана Голунова – виновные не наказаны, материалы засекречены, дело ведется в отношении неустановленных лиц. Не пришло ли время перетряхнуть и почистить наши правоохранительные органы?

Путин вспоминает свою молодость в разведке, когда чистки доводили до расстрела. Этого нам не надо. У нас работает служба собственной безопасности в органах. И работает эффективно.

Что касается Голунова: материалы засекречены, потому что там есть информация об оперативно-разыскной деятельности. Он напоминает, что пять человек уволены и против них возбуждены уголовные дела. Их ведет СК.

Путин очень забавно врёт о том, что по делу Голунова против пятерых полицейских возбуждены уголовные дела. Интересно, их теперь задним числом возбудят? — Alexey Navalny (@navalny) December 19, 2019

13:30 Буксуют ли нацпроекты? Надо ли их скорректировать? Может ли помочь децентрализация, персональная ответственность?

Путин: пересматривать не надо, персональная ответственность введена, но можно ее усилить. Пробуксовка была на первых шагах. Но в целом ситуация нормальная.

13:27 Вопрос из Белоруссии: Нужно ли дать правовую оценку действиям Горбачева 1991 года? Нужна ли стране идеология?

Путин: Про Горбачева - не понимаю, зачем это надо. Про идеологию – единственная идеология это патриотизм.

13:21 Вопрос про отношения с США после вынесения импичмента Трампу и новых санкций в отношении «Северного потока-2». Как наши контакты продолжатся?

Путин назвал решение по импичменту необоснованным, принятым из-за внутриполитической борьбы. Что касается санкций, то это недружественный шаг, но мы продолжим работать. Хотели помочь Украине, лучше бы денег дали. Развивать отношения с США мы будем.

13:15 Корреспондент из Чечни благодарит Путина за все благодати. И спрашивает, что происходит с планами строительства дороги в Грузию через Чечню и высокоскоростной железной дороги Чечни и Краснодарского края.

Путин говорит, что проектов много и все они обсуждаются. Пока просчитанных планов нет. Что касается дороги в Грузию – это хорошая идея, но в планах отсутствует.

13:11 Андрей Колесников, «Ъ»: Пора ли выносить тело Ленина из мавзолея. Поясните вашу дискуссию с режиссером Сокуровым на заседании СПЧ.

Путин говорит, что Ленин не руководитель, а революционер. Он разделил регионы страны по странным принципам, что нам до сих пор аукается. В том числе и наши отношения с Украиной, которой передали исконно русские земли. Ленин закрепил власть за одной партией, как только она дала трещину, так все и развалилось. Геополитические условия Ленин не учитывал при госстроительстве.

Что касается тела, то не надо ничего трогать. С этим много есть людей, которые много с ним связывают. Надо идти вперед.

По поводу Героя России Кадырова. Когда я познакомился с его отцом, он пришел сам. И не сдаваться. Он пришел договариваться и сказал, что им будет лучше с Россией. Вы знаете его судьбу – он погиб от рук террористов. За Чечню, за Россию. Действующий президент, его сын, он до сих пор сталкивается с угрозами и лезет под пули. Я указов о награждении просто так не подписываю. В принципе, Кадырову можно было и Героя труда дать, но молодой еще. Подождет.

12:59 Роман Цымбалюк, УНИАН: Когда вы примете решение о расформировании администраций в ЛНР и ДНР? И будет ли прекращена газовая война?

Путин: Представлявшие в Минске Украину Порошенко настаивал, чтобы под минскими соглашениями стояли подписи представителей непризнанных ЛНР и ДНР. Таким образом, Украина сама признала, что такая власть существует. Во-вторых, там прошли выборы. Третье – в минских соглашениях указаны права этих республик. Там есть пункт о выводе наемников и иностранных войск. Также там прописано закрытие границы, но только после выборов. Иностранных войск там нет – там есть местные жители. Что касается наемников, то там есть и представители разных государств, но их мало. Самая главная проблема в том, что нет желания решать эти вопросы в диалоге с людьми, а не танками и авиацией. Силовым способом проблему не решить. «Донбасс порожняк не гонит».

Что касается газа. Мы хотим решить эту проблему. Но решение Стокгольмского суда не юридическое, а политическое. Но оно есть. Будем искать решение. Будем сохранять транзит через Украину несмотря на «Северный поток-2». Готовы и поставлять Украине газ со скидкой в 20-25%. Мы на пути к этим договоренностям. Желания обострять вопрос у нас нет. Нет желания и использовать ситуацию для влияния на Киев.

12:48 Первый канал спрашивает об Украине, «нормандской четверке», переговорах с Зеленским и о нем лично.

Путин: я никогда не даю личных характеристик своим коллегам. Кроме минских соглашений, других форм урегулирования конфликта нет. Их пересмотр перевернет всю ситуацию. Украина должна закрепить особый статус Донбасса, но она этого не делает. Нужен диалог Киева с Донбассом, но этого тоже не происходит. Это настораживает. Что касается встречи в апреле, она станет актуальной, если будут позитивные подвижки. И они есть. Продолжение работы в нормандском формате целесообразно.

12:43 МатчТВ напоминает о решении WADA. Путин говорит, что оно несправедливо, и не соответствует Олимпийской хартии. Мы делаем все, чтобы наш спорт оставался «чистым». Решение WADA носит политический характер.



12:36 Ura.ru задает вопрос про медицину: зарплаты малы, разнятся у главврачей и рядовых сотрудников, очереди к врачам огромные. Может нужна иная модель управления здравоохранением?

Путин: Модель лучше не трогать, хотя проблемы есть. Зарплаты в медицине выше, чем в других социальных сферах. Различие зарплат Путин признает. Надо избавиться от несправедливой дифференциации. Базовую ставку нужно сделать одинаковой, единый подход должен быть и в отношении надбавок. Нужно это привести в порядок. Также мы выделяем сфере здравоохранения дополнительные деньги на строительство, приобретение техники и оборудования.

12:30 Корреспондент ТВЦ просит рассказать, что в стране построено в плане новых производств.

Путин говорит, что сделано за последнее десятилетие не мало. Это и производственные мощности, и дороги, и аэропорты. СССР покупал зерно, а теперь мы самый крупный поставщик. Далее президент перечисляет разные отрасли – везде Россия совершила рывок вперед. Так что мы живем не на ресурсах прошлого.

12:25 Вопрос от 47news. Мусорная реформа стартовала и весь мусор из Петербурга идет в Ленобласть. Почему в области растут свалки, а у Петербурга еще отсрочка по проведению реформы?

Путин говорит, что важно общаться людьми, чтобы не было возмущения. Он вновь говорит, что мусором никто не занимался многие годы. Теперь же приняты схемы территориального планирования и т.д. Но не хватает прямого общения с людьми о том, что и как будет перерабатываться, откуда взялось повышение тарифов и т.д. В этом главная проблема, считает президент. Что касается Петербурга и Ленобласти, то это экономически один регион… Жители области ведь ездят в Питер и там генерируют мусор.

Предприятия перерабатывающие уже строятся. Нужно использовать новейшие технологии, чтобы не было угрозы. Для этого нужен общественный контроль.

12:18 Вопрос из Камчатки про доступность авиаперелетов. «Аэрофлот» грозится отменить плоскую шкалу тарифов…

Путин говорит, что Камчатка очень важный для властей регион. А что касается плоских тарифов, то их никто отменять не будет. Программа эта расширяется и за счет других регионов. Но вообще нам надо добиваться роста доходов граждан и снижения издержек перевозчиков.

12:14 Первый вопрос от радио «Маяк»: Чем чревато изменение климата? РФ присоединилась к Парижскому соглашению, на сколько мы сократим выбросы.

Путин: В документе говорится о сокращении 25-30%. Мы не относимся к числу самых крупных эмитентов выбросов в атмосферу. На первом месте США и КНР, потом ЕС, потом Россия и Индия. Поставлена задача не допустить роста температуры на 1,5%. Но никто не знает, от чего она увеличивается. Посчитать, как человечество влияет на изменение климата, сложно, но делать что-то нужно. В России темпы роста температуры выше, чем в среднем по миру. Поэтому это важная тема.

12:07 Путин пришел.

11:55 Чтобы привлечь внимание.

11:51 Около сотни аккредитованных журналистов в зал с президентом не попали: не хватило мест, рассказал «Открытым медиа» один из оставшихся за дверями — журналист. «В этом году аккредитовали рекордные 1895 человек, а стульев больше не поставили», — пожаловался он

11:44 У здания, где пройдет пресс-конференция, проходят пикеты участников движения «Матери против политических репрессий». Их плакаты обращены к журналистам: «Спросите президента: в курсе ли он, что матери на голодовке, пытаясь добиться диалога с ним!», «Россия убивает политзаключенных. Журналисты, почему вы молчите?» и другие.

Через полчаса ежегодная пресс-конференция. Часов пять подряд будут напряженно конкурировать между собой два вопроса: почему Владимир Владимирович такой прекрасный и почему он такой хороший. Ну и, будем надеяться, паре нормальных журналистов слово дадут — Илья Барабанов (@barabanch) December 19, 2019





11:38 Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина начнется в полдень по московскому времени. Журналисты уже собираются в зале Центра международной торговли. Ранее стало известно, что отказали в участии журналисту Роману Алейнику, который является последователем «Свидетелей Иеговы» — организации, признанной в России экстремистской и запрещенной на территории страны. Те, кому удалось попасть на мероприятие, приготовили президенту не только вопросы, но и подарки, передает ТАСС. Так журналистка из Мордовии привезла Путину валенки, а ее коллега с мордовского телеканала национальный духовой инструмент из бересты. Журналисты из Болгарии честно признались, что не собираются задавать вопрос российскому президенту, но хотят подарить ему икону с изображением святого — покровителя славянских народов.