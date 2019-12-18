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#Мнение

«Почему я голосую за импичмент?»

18.12.2019

Дебби Дингелл, член Палаты представителей США от Демократической партии, рассказала, почему она изначально не поддерживала импичмент, а сейчас отдаст свой голос за него. Ее заявление приводит The New York Times

18 декабря Палата представителей решит, объявлять президенту Дональду Трампу импичмент или нет. Несмотря на то, что голоса, скорее всего, разделятся по партийным принадлежностям (демократы — за, республиканцы — против), в течение дня ожидаются горячие дискуссии на тему того, злоупотреблял ли Дональд Трамп своим положением и мешал ли проводить расследование Конгрессу.

Член нижней палаты Конгресса США Дебби Дингелл рассказала, как менялось ее отношение к этому вопросу.

«Никто не приходит в Конгресс в надежде на импичмент президенту. Но когда этого требует долг, у нас нет другого выбора. Отцы-основатели включили в Конституцию положение об импичменте, положение, которое будет использоваться только перед лицом самых серьезных угроз нашей демократической республике.

Решение о том, как голосовать, не может быть точно отображено в твитах или звуковых сообщениях, поэтому я приветствую возможность подробно объяснить мои мысли.

В отличие от многих других членов Демократической партии, я поначалу сомневалась в импичменте. Как одна из немногих, кто предсказывал, что Дональд Трамп может победить на выборах, я ясно дала понять, что буду работать с ним, если он поможет решить проблемы трудолюбивым мужчинам и женщинам из моего округа в Мичигане. Я работала с его командой над снижением цен на лекарства, улучшением торговой политики, преодолением опиоидного кризиса и другими вопросами. Мы добились прогресса в некоторых областях.

Я также выступала против многих идей администрации Трампа, в том числе решений в сфере здравоохранения, выхода из Парижского соглашения о климате, ввода запрета на поездки, затрагивающие страны с мусульманским большинством, и идеи разлучать семьи на границе. Эта политика была неправильной, но она не была безоговорочным преступлением. Наша демократия поддерживает особые мнения, и я уважаю должность президента.

В начале этого года началось движение, призывающее к импичменту. Миллиардер Том Стейер размещал рекламу в газетах, а также на новостных сайтах и в социальных сетях, призывая к импичменту. И люди в моем районе имели твердое мнение об этом везде, куда бы я ни пошла: от продуктового магазина и фермерских рынков до церкви.

В то время мои избиратели были сосредоточены на докладе Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года, который, как они надеялись, послужит основанием для импичмента. Однако то, что отчет действительно показал — вывод, который часто упускается из виду в фокусе контактов предвыборной кампании Трампа с русскими, — это то, что Москва пытается разделить нашу страну.

Затем, в октябре, появились сообщения о том, что президент Трамп и его администрация отказали в утвержденной Конгрессом военной помощи Украине, в то время как они просили иностранное правительство провести расследование по одному из политических конкурентов Трампа. Генеральный инспектор, назначенный президентом, обнаружил, что существует серьезная, неотложная и потенциально непосредственная угроза нашей национальной безопасности.

Независимо от партийной принадлежности лица, занимающего Белый дом, или партии большинства в Конгрессе, наши основатели строили нашу Конституцию на основе системы трех равных ветвей власти с очень четкими надзорными обязанностями, делегированными Конгрессу. Сообщение о разоблачителе требовало, чтобы Конгресс расследовал факты и следил за проблемой.

Похоже, новостные агентства предполагают, что демократы и республиканцы в Палате представителей были так же одержимы импичментом, как и они, и что каждый демократ принял решение с первого дня. Но правда в том, что многие из нас (с обеих сторон) по-прежнему сосредоточены на других вопросах, которые важны для всех.

В то время как Комитет палаты по разведке занимался сбором фактов, лидеры Палаты представителей и другие комитеты работали над снижением цен на рецептурные лекарства, защитой окружающей среды, восстановлением избирательных прав граждан и разработкой торговых соглашений.

Такое серьезное голосование, как по импичменту президенту Соединенных Штатов, заслуживает вдумчивого, осмысленного и осознанного внимания. Каждый день, посещая слушания в комитетах, встречи и мероприятия с трехсторонними участниками, я приходила домой, чтобы начать собственное изучение вопроса об импичменте.

Я читала показания свидетелей из первых рук, разбирала расходящиеся мнения из отчетов комитетов и слушала голоса обеих сторон. Я потратила недели, читая Конституцию, ученых-конституционалистов, законодательные документы и документы процессов импичмента Никсона и Клинтона.

К концу я была убеждена: факты показали, что президент Трамп и его администрация, прося иностранное правительство провести расследование в отношении политического конкурента и отказывая в военной помощи, затрагивали нашу национальную безопасность.

Дальнейшие доказательства показали явное препятствие Конгрессу. Блокировка ключевых свидетелей из администрации от дачи показаний и даже запугивание свидетелей создает опасный прецедент.

Если мы не решим проблему злоупотребления властью, мы откажемся от нашей конституционной и моральной ответственности. Невыполнение этого требования также потворствует тому, чтобы эти действия считались приемлемыми для будущих администраций.

Повысились ли действия президента Трампа до уровня угрозы нашей демократии? Да. Будущие поколения и историки будут судить нас, если мы не обратимся к этим опасностям. Я проголосую за нашу Конституцию, нашу демократическую республику и будущее нашей страны».

Кто из парламентариев поддерживает импичмент — подсчет ведет AP.

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