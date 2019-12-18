«Почему я голосую за импичмент?»

18 декабря Палата представителей решит, объявлять президенту Дональду Трампу импичмент или нет. Несмотря на то, что голоса, скорее всего, разделятся по партийным принадлежностям (демократы — за, республиканцы — против), в течение дня ожидаются горячие дискуссии на тему того, злоупотреблял ли Дональд Трамп своим положением и мешал ли проводить расследование Конгрессу.

Член нижней палаты Конгресса США Дебби Дингелл рассказала, как менялось ее отношение к этому вопросу.

«Никто не приходит в Конгресс в надежде на импичмент президенту. Но когда этого требует долг, у нас нет другого выбора. Отцы-основатели включили в Конституцию положение об импичменте, положение, которое будет использоваться только перед лицом самых серьезных угроз нашей демократической республике.

Решение о том, как голосовать, не может быть точно отображено в твитах или звуковых сообщениях, поэтому я приветствую возможность подробно объяснить мои мысли.

В отличие от многих других членов Демократической партии, я поначалу сомневалась в импичменте. Как одна из немногих, кто предсказывал, что Дональд Трамп может победить на выборах, я ясно дала понять, что буду работать с ним, если он поможет решить проблемы трудолюбивым мужчинам и женщинам из моего округа в Мичигане. Я работала с его командой над снижением цен на лекарства, улучшением торговой политики, преодолением опиоидного кризиса и другими вопросами. Мы добились прогресса в некоторых областях.

Я также выступала против многих идей администрации Трампа, в том числе решений в сфере здравоохранения, выхода из Парижского соглашения о климате, ввода запрета на поездки, затрагивающие страны с мусульманским большинством, и идеи разлучать семьи на границе. Эта политика была неправильной, но она не была безоговорочным преступлением. Наша демократия поддерживает особые мнения, и я уважаю должность президента.

В начале этого года началось движение, призывающее к импичменту. Миллиардер Том Стейер размещал рекламу в газетах, а также на новостных сайтах и в социальных сетях, призывая к импичменту. И люди в моем районе имели твердое мнение об этом везде, куда бы я ни пошла: от продуктового магазина и фермерских рынков до церкви.

В то время мои избиратели были сосредоточены на докладе Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года, который, как они надеялись, послужит основанием для импичмента. Однако то, что отчет действительно показал — вывод, который часто упускается из виду в фокусе контактов предвыборной кампании Трампа с русскими, — это то, что Москва пытается разделить нашу страну.

Затем, в октябре, появились сообщения о том, что президент Трамп и его администрация отказали в утвержденной Конгрессом военной помощи Украине, в то время как они просили иностранное правительство провести расследование по одному из политических конкурентов Трампа. Генеральный инспектор, назначенный президентом, обнаружил, что существует серьезная, неотложная и потенциально непосредственная угроза нашей национальной безопасности.

Независимо от партийной принадлежности лица, занимающего Белый дом, или партии большинства в Конгрессе, наши основатели строили нашу Конституцию на основе системы трех равных ветвей власти с очень четкими надзорными обязанностями, делегированными Конгрессу. Сообщение о разоблачителе требовало, чтобы Конгресс расследовал факты и следил за проблемой.

Похоже, новостные агентства предполагают, что демократы и республиканцы в Палате представителей были так же одержимы импичментом, как и они, и что каждый демократ принял решение с первого дня. Но правда в том, что многие из нас (с обеих сторон) по-прежнему сосредоточены на других вопросах, которые важны для всех.

В то время как Комитет палаты по разведке занимался сбором фактов, лидеры Палаты представителей и другие комитеты работали над снижением цен на рецептурные лекарства, защитой окружающей среды, восстановлением избирательных прав граждан и разработкой торговых соглашений.

Такое серьезное голосование, как по импичменту президенту Соединенных Штатов, заслуживает вдумчивого, осмысленного и осознанного внимания. Каждый день, посещая слушания в комитетах, встречи и мероприятия с трехсторонними участниками, я приходила домой, чтобы начать собственное изучение вопроса об импичменте.

Я читала показания свидетелей из первых рук, разбирала расходящиеся мнения из отчетов комитетов и слушала голоса обеих сторон. Я потратила недели, читая Конституцию, ученых-конституционалистов, законодательные документы и документы процессов импичмента Никсона и Клинтона.

К концу я была убеждена: факты показали, что президент Трамп и его администрация, прося иностранное правительство провести расследование в отношении политического конкурента и отказывая в военной помощи, затрагивали нашу национальную безопасность.

Дальнейшие доказательства показали явное препятствие Конгрессу. Блокировка ключевых свидетелей из администрации от дачи показаний и даже запугивание свидетелей создает опасный прецедент.

Если мы не решим проблему злоупотребления властью, мы откажемся от нашей конституционной и моральной ответственности. Невыполнение этого требования также потворствует тому, чтобы эти действия считались приемлемыми для будущих администраций.

Повысились ли действия президента Трампа до уровня угрозы нашей демократии? Да. Будущие поколения и историки будут судить нас, если мы не обратимся к этим опасностям. Я проголосую за нашу Конституцию, нашу демократическую республику и будущее нашей страны».

Кто из парламентариев поддерживает импичмент — подсчет ведет AP.