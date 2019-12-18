Финляндия сменила политические поколения

10 декабря в Финляндии на смену многоопытному лидеру социал-демократов 57-летнему Антти Ринне пришла 34-летняя Санна Марин, ранее занимавшая пост министра транспорта и связи. Она воспитывалась в однополой семье, подвергалась в детстве буллингу, первая в своей семье получила высшее образование и сделала удивительную даже по финским меркам карьеру: от депутата городского совета Тампере до самого молодого премьер-министра в мире.

Политический взлет Санны Марин не неожиданность для Финляндии, а скорее закономерность тенденций ее развития, как в прошлом, так и в настоящем, пишет Владимир Гельман: «Женщины-политики возглавляют сегодня все пять партий, входящих в левоцентристскую правительственную коалицию. Финляндия по праву гордится тем, что была первой страной Европы, где женщины получили избирательное право: роль женщин в политике и в финском обществе была высокой еще более ста лет назад, и с тех пор только возрастала».

Новым же для Финляндии стал приход к власти именно молодых политиков, отмечает политолог. Так, лидеру Зеленого союза, министру внутренних дел Марии Охисало 34 года, лидеру Keskusta (Партии центра) и новому министру финансов Катри Кулмуни, а также лидеру Левого союза, министру образования Ли Андерсон по 32 года.

«Это поколение финнов не запомнило времена холодной войны: оно росло и входило во взрослую жизнь в тот период, когда Финляндия вступила в Европейский союз и на некоторое время стала бенефициарием экономического роста», — пишет Гельман.

По его мнению, смена партийных лидеров в Финляндии отчасти отражает накопившуюся усталость от череды «поднадоевших и неэффективных» политиков старшего поколения, а отчасти — запрос на перемены. На проблемы в экономике и социальной сфере Марин отвечает сдвигом влево по сравнению с более умеренной позицией прежнего руководства партии. Но насколько курс нового правительства окажется успешным, покажет только время — ресурсы для его проведения ограниченны.

На общем проблемном фоне популярность правительственных партий в последние месяцы существенно снижалась — массовая поддержка социал-демократов упала в ноябре до 13,2%, а суммарный уровень поддержки всех партий правительственной коалиции составляет сегодня лишь 50%, замечает Владимир Гельман. Лидерами же массовых предпочтений выступают оппозиционные «Истинные финны» — 24,3% и Коалиционная партия — 18,6%. «Такая ситуация создает серьезные вызовы для правительства Марин — ведь если ему не удастся добиться заметных достижений до следующих выборов (они должны пройти весной 2023 года), то к власти придут политические оппоненты левоцентристов», — считает политолог.

Будущее покажет, удастся ли Марин и ее партнерам по новому правительству успешно ответить на эти вызовы, заключает он.