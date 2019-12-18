Bloomberg: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

По словам двух высокопоставленных чиновников администрации США, у Вашингтона мало рычагов, чтобы помешать завершению проекта газопровода «Северный поток-2» между Россией и Германией, пишет Bloomberg.

Один из собеседников пояснил, что трубопровод почти завершен, и санкции, принятые во вторник в рамках законопроекта США об обороне, слишком запоздали, чтобы оказать какое-либо влияние. Вместо этого США попытаются воспрепятствовать другим российским энергетическим проектам. Вашингтон намерен сосредоточить свое внимание на этом вопросе после прибытия в следующем месяце в Москву Джона Салливана, который был назначен послом в России.

17 декабря Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, включающий положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток-2». Ограничения должны коснуться компаний, которые участвуют в строительстве газопровода, и их топ-менеджеров. Президент Дональд Трамп заявил, что готов подписать документ «сразу, как только он окажется на его рабочем столе». Вторым газопроводом на который предполагается наложить санкции — «Турецкий поток» из России в Турцию через Черное море.

Во время визита в Польшу в феврале госсекретарь Майкл Помпео говорил, что «Северный поток-2» «подрывает европейскую национальную безопасность».

«Европейская энергетическая политика должна решаться в Европе, а не в США, — заявил в свою очередь министр иностранных дел Германии Хейко Маас 12 декабря. — Мы принципиально отвергаем вмешательство извне и санкции с экстерриториальным эффектом».

По сообщению Bloomberg NEF, «Северный поток-2» будет сдан в эксплуатацию с апреля по июнь 2020 года после дополнительных работ по подключению и испытаний.

«Северный поток-2» включает в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Европейскими партнерами «Газпрома» по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.

Первая нитка «Турецкого потока» предназначена для поставок газа Турции, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Их мощность составит по 15,75 млрд куб. м каждая.