Кирилл Рогов: Егор Гайдар был рыцарем российской свободы

Не собирался я вообще ничего писать. Но это нельзя так оставить.

Сегодня (уже вчера) день смерти Егора Гайдара. Он умер 10 лет назад. И на сайте «Эха Москвы» я увидел два текста к дате — Андрея Илларионова и Артемия Троицкого. Оба рассказывают, как Гайдар подорвал российскую свободу и демократию. Это как-то противно по-человечески: ну, пишите по дням рождениям что ли все ваши злости. И к сайту «Эха» у меня претензия: это некрасиво и неумно. Шейм.

А теперь по смыслу. Можно много что обсуждать про Гайдара, политику и экономику. Можно много сказать разного и интересного про то, как идеи и убеждения существует в мире реальной политики и социальных ограничений. Но что несомненно — это то, что Егор Гайдар был рыцарем российской свободы. В известном смысле не меньшим, чем Андрей Сахаров.

Различие между ними лежало в двух измерениях: во-первых, Сахаров (в силу разных причин) никогда не мыслил себя практическим политиком. Его счастливая судьба состояла в том, чтобы говорить о политике с некоторой абсолютной позиции морального. Это очень почитается в России. И это ужасно важно. Но это не все.

Второе отличие состояло в том, что Сахаров (как истинно советский человек) не понимал роли свободы экономической в обретении свободы политической. То есть того, что и лежит в основе тех сообществ, которым удалось приблизится к реализации идеала свободы более, чем России.

В этом собственно и состоит для меня главный подвиг Гайдара и его место в российской истории — в попытке привить российскому свободолюбию экономическое измерение и практический навык коалиционной борьбы. За то и другое Гайдар был освистан и проклят не меньше, а то и больше, чем Сахаров.

И ведь простой вопрос никак не идет у меня из головы. Гайдар был премьером (полу-премьером) в России всего один год (меньше года). Если он что-то сделал не так, почему же вы (все мы) не поправили этого за 30 лет? А только и придумали, что объяснять неполным годом его полу-премьерства свои неудачи?

И последнее. Андрей Илларионов был с 2000 по 2005 год экономическим советником президента Путина. И имеет наглость нам сообщать, что Гайдар, который был полу-премьером в 1991–1992 гг., и есть предтеча и создатель путинизма. А почему Андрей был экономическим советником Путина? Потому что Путин прекрасно знал, что либерал Илларионов даже больше экономической несвободы и КГБ не любит «либеральную группировку Гайдара-Чубайса». И будет хорошим подспорьем в борьбе с ней. А уж выкинуть после этого одиночку Илларионова не составит никакого труда, потому что это человек, органически неспособный к созданию коалиций.

У Гайдара не было вообще никогда ничего. Он просто об этом никогда не думал. Когда ему исполнялось 50 (много позже его премьерства и незадолго до его смерти), Петр Авен и еще несколько олигархов подарили ему «Мерседес». Потому что у него вообще не было автомобиля в личном владении. Нет, он всегда ездил на казенных машинах, это правда. Но о том, что надо иметь личную собственность, он просто никогда не думал.

Впрочем, примерно то же можно сказать, кажется, и об Андрее Илларионове. Грустно. Но это и есть российская история.

Егор Тимурович, мир вашему праху. Ваше усилие, столь героическое, что вы и не представляли, когда на него шли, будет оценено, без нелепых восторгов, без истерических камланий и лживых экзаджераций, и займет свое важное место в российской истории. Уже заняло. Спасибо вам.

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