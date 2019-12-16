Белоруссия взяла кредит от Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней

Белоруссия 16 декабря подписала соглашение с Шанхайским филиалом Банка развития Китая о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд юаней ($500 млн), говорится на сайте Минфина страны.

«Кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе: на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов Республики Беларусь, а также содействие развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем», — сообщает ведомство.

Ранее министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявлял, что Минск рассчитывает получить от Китая кредит на $500 млн, а в российских $600 млн не нуждается.

О том, что Москва планировала предоставить Минску госкредит до $600 млн для рефинансирования ранее выданных займов, министр финансов России Антон Силуанов говорил в начале апреля. По его словам, тогда решение о новом кредите принял президент Владимир Путин. Белоруссии кредит был нужен для погашения долга по предыдущим займам перед Россией. Страна является крупнейшим должником РФ — она должна $7,55 млрд на 1 июня 2019 года.