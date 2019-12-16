Пригожин против Соболь

«Новая газета» отмечает, что петербургская медиагруппа «Патриот» (Федеральное агентство новостей (ФАН), «Народные новости», «Политика сегодня» и десятки других, связанных с Евгением Пригожиным СМИ) дала фору московским СМИ по количеству разоблачающих оппозицию сюжетов. Одним из самых ярких был сюжет о квартире, где массово подделывали подписи за кандидата в Мосгордуму по 43-му округу Любовь Соболь.

«Новая» получила от источника фото, сделанные за три дня до показанного в сюжете обыска квартиры, на которых видно, как готовится постановочный сюжет. На фото присутствует политтехнолог Игорь Мангушев, в прошлом православный активист, деятель «Лиги безопасного интернета», борец за независимость Донбасса, соратник ныне арестованных боевиков из Е.Н.О.Т. corp. Он в 2013 году работал на «фабрику интернет-троллей», связанную с Пригожиным. У «Новой газеты» в распоряжении оказалось фото расписки Игоря Мангушева в получении 300 тыс. руб. на «комплекс мероприятий «Любовь». После чего он признался изданию, что был подрядчиком, но заказчика назвать отказался. По словам Мангушева, когда для провокации нужны были журналисты, он сообщал заказчику, и приезжали корреспонденты ФАН.

Еще один громкий сюжет ФАН — рассказ разочаровавшегося в оппозиции бывшего активиста штаба Любови Соболь Арсения Шипеленко. За работу над проектом «Сеня говорит» на следующий день после публикации «расследования» Шипеленко, судя по распискам, должен был получить не менее 850 тыс. руб.

Ролик про домик в Мытищах для «группы проплаченных активистов», прибывших из Ивановской и Калужской областей для участия в оппозиционных акциях в Москве, которых заснял якобы внедрившийся в «оппозиционные» ряды Алексея Навального корреспондент ФАН, также был постановкой от Мангушева. За нее он получил 220 тыс. руб. А аренду домика на себя оформлял Всеволод Дугин — товарищ Арсения Шипеленко, с которым они вместе посещали Луганский университет с миссией от Российского университета дружбы народов.

Участники ролика получили по 15 тыс. руб., их появление в кадре организовал Александр Босых, который пытался пройти по избирательному округу № 5, но не был зарегистрирован.

10 августа в материалах по заявлению ресурсов из группы «Патриот» говорилось, что «митинг-концерт оппозиции в защиту московских кандидатов в депутаты перерос в настоящее фрик-шоу», а на фото присутствовали мужчины и женщины в вызывающей одежде, с прическами в зеленых и фиолетовых тонах. «Новая» обнаружила фото с подготовки акции, на которых присутствует кандидат на выборах в МГД, член «Союза добровольцев Донбасса» Мария Коледа. При этом возможно, что помещение, где велась подготовка, ей и принадлежало.

Мангушев сказал, что фрики стоили по 10 тыс. руб. каждый. А Коледа с ними сфотографировалась просто потому, что они смешные. «Ну и пользовались ее помещением», — сказал политтехнолог.