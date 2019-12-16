«Яблоко» избрало новое руководство

Председателем партии «Яблоко» участники съезда избрали Николая Рыбакова. На выборах основную конкуренцию ему составили занявший второе место глава Псковского отделения партии Лев Шлосберг и предыдущий председатель Эмилия Слабунова.

Также избраны и заместители председателя «Яблока». Ими стали экономист Сергей Иваненко (он был зампредом и при Эмилии Слабуновой), лидер фракции партии в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский и политолог, член Бюро партии прошлого созыва Иван Большаков.

Первым председателем «Яблока» был Григорий Явлинский, который возглавлял партию до 2008 года. В 2008-2015 гг., два срока, председателем был Сергей Митрохин. С декабря 2015 года «Яблоко» возглавляла депутат Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова.