Королева разрешила Борису Джонсону сформировать правительство

Теперь, когда Консервативная партия имеет преимущество в 78 голосов относительно всех других партий (при этом результаты по одному из мест еще не объявлены), реализовать желание Бориса Джонсона вывести Великобританию из Евросоюза будет значительно проще, сообщает BBC.

До решения вопроса с округом Сент-Айвсом в Корнуолле у консерваторов 364 места, у лейбористов — 203, Шотландская национальная партия получила 48 мест, «Либеральные демократы» — 11, Демократическая юнионистская партия взяла 8 мест, «Зеленые» — 1, у Партии Уэльса — 4 места, у Шинн Фейн — 7, у SDLP — 2, у Партии альянсов — 1.

Преимущество Консервативной партии является наибольшим с тех пор, как Маргарет Тэтчер выиграла третий срок в 1987 году. После такого проигрыша Джереми Корбин заявил, что не будет бороться на других выборах в качестве лидера лейбористов. Он сказал, что «очень расстроен» результатом и получил «больше личных оскорблений» от СМИ во время кампании, чем любой предыдущий кандидат в премьер-министры. The Guardian приводит его цитату о том, что он уйдет с этой должности в начале следующего года.

Свой пост уже покинула лидер «Либеральных демократов» Джо Суинсон, которая не прошла по итогам выборов в парламент.