Rambler предъявляет права на Nginx

Веб-сервер с открытым кодом Nginx обеспечивает по данным Netcraft работу более 479 млн сайтов (37,7% от общего в мире). Это самый популярный на планете веб-сервер. Весной 2019 года Nginx приобрела американская F5 Networks за $670 млн. Команда проекта продолжает работу как подразделение F5, а ее проекты с открытым кодом все еще находятся в открытом доступе.

Об обысках в московском офисе Nginx 12 декабря в Twitter сообщил один из сотрудников компании Игорь Ипполитов, он же разместил фото ордера. После он удалил пост (по его словам, по просьбе МВД), но скриншиты сделали другие пользователи. При этом Ипполитов сообщил, что основатель Nginx Игорь Сысоев и руководитель московского офиса компании Максим Коновалов были задержаны и допрошены полицией.

Обыск связан с претензиями компании «Рамблер интернет холдинг», которая считает, что так как Сысоев во время разработки Nginx работал системным администратором в «Рамблер», то и права на веб-сервис принадлежат ему. Судя по фото ордера, полиция возбудила 4 декабря уголовное дело по статьям УК РФ о нарушении авторских и смежных прав из-за того, что «неустановленные лица» не позднее октября 2004 года разместили на серверах компании «Рамблер интернет холдинг» программу для ЭВМ «энджиникс», указав заведомо ложную информацию о том, что исключительное право на нее принадлежит Игорю Сысоеву.

«Рамблер интернет холдинг» проходит по возбужденному уголовному делу, при этом он уступил права на предъявление претензий компании Lynwood Investments (которая по данным РБК связана с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом).

«Мы считаем, что права на Nginx принадлежат компании «Рамблер интернет холдинг», входящей в состав Rambler Group. Nginx является служебным произведением, разработкой которого с начала 2000-х годов в рамках трудовых отношений с «Рамблером» занимался Игорь Сысоев. Поэтому любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права», — цитирует пресс-службу Rambler Group VC.ru.

В интервью 2012 года журналу «Хакер» (ознакомиться с ним можно на Habr) на вопрос, есть ли на Nginx права у Рамблера, Игорь Сысоев говорит: «Это довольно тонкий вопрос. Он, конечно, интересует не только вас, и мы довольно основательно его проработали. В России законодательство устроено так, что компании принадлежит то, что сделано в рамках трудовых обязанностей либо по отдельному договору. То есть должен быть договор с человеком, где было бы сказано: нужно разработать программный продукт. В Рамблере я работал системным администратором, разработкой занимался в свободное время, продукт с самого начала выпускался под лицензией BSD, как открытое программное обеспечение. В Рамблере Nginx начал применяться уже тогда, когда основной функционал был готов. Более того, даже первое применение Nginx было не в Рамблере, а на сайтах Rate.ee и zvuki.ru».

Forbes цитирует руководителя московского офиса компании Nginx Максима Коновалова, который отмечает, что Рамблер не предъявлял никаких претензий в течение восьми лет, с тех пор как Сысоев уволился. «Если бы мы не продали компанию, или продали дешево, или разорились, то ничего этого не было бы», — говорит Коновалов. По его словам, в ближайшее время он и Сысоев собираются разрабатывать план защиты.

Издание цитирует также бывшего исполнительного директора Rambler Игоря Ашманова, который лично нанимал Сысоева в компанию на должность системного администратора в 2000 году. «Тогда было оговорено, что у него есть свой open-source-проект и Rambler было дано разрешение его использовать, договоренность была такая», — говорит Ашманов, добавляя, что у Rambler никаких служебных заданий или бумаг о том, что кто-то поручал Сысоеву разрабатывать Nginx, не может быть, так как Сысоев не был разработчиком программного обеспечения.

Основателей поддержал «Яндекс». В его заявлении говорится: «Открытый код — основа быстрого развития интернет-технологий. Важно, чтобы у широкого круга разработчиков сохранялась мотивация выкладывать свои разработки в опенсорс и тем самым совместными усилиями решать сложные задачи. Преследования за открытый код — очень плохой сигнал сообществу программистов. Мы абсолютно убеждены, что все технологические компании должны поддерживать и развивать опенсорс-движение».

«Медуза» приводит мнение партнера Центра цифровых прав Саркиса Дарбиняна, который считает, что срок давности совершения преступления по части 3 статьи 146 УК РФ, о которой идет речь в уголовном деле, составляет 10 лет, и в случае с Nginx он давно вышел, «потому что вести отсчет логично с момента релиза первой версии веб-сервера, то есть 2004 года». Эксперт добавляет, что «вероятно, заявители сейчас попытаются привязаться к другому сроку, например, дате юридической регистрации компании Nginx или сказать, что они 15 лет не знали, что Сысоев распространял этот веб-сервер».