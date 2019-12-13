Консервативная партия выигрывает на выборах в Великобритании

У консерваторов 362 мест, у Лейбористской партии, которую возглавляет Джереми Корбин — 199 мест, Шотландская национальная партия получит 52 мест, «Либеральные демократы» — 13, «Зеленые» — 1, у Партии Уэльса — 4 места.

Тори лидировали в опросах экзит поллов с самого закрытия участков. BritanElects отмечает, что серьезных ошибок в таких прогнозах обычно не бывает, и результаты говорят об историческом для лейбористов поражении. При этом на следующих выборах их скорее всего также ждет меньшинство в Палате общин.

При этом Джереми Корбин заявил, что не будет руководить партией на следующих выборах.

В правительстве сказали, что при победе консерваторов может произойти небольшая перестановка в кабинете. А в пятницу, 20 декабря, будет рассмотрен во втором чтении законопроект, который даст возможность для Brexit 31 января.