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#Великобритания

Консервативная партия выигрывает на выборах в Великобритании

13.12.2019

Консервативная партия Великобритании, обещающая Brexit по условиям премьер-министра Бориса Джонсона 31 января 2020 года, обеспечила себе большинство в Палате общин по итогам выборов

У консерваторов 362 мест, у Лейбористской партии, которую возглавляет Джереми Корбин — 199 мест, Шотландская национальная партия получит 52 мест, «Либеральные демократы» — 13, «Зеленые» — 1, у Партии Уэльса — 4 места.

Тори лидировали в опросах экзит поллов с самого закрытия участков. BritanElects отмечает, что серьезных ошибок в таких прогнозах обычно не бывает, и результаты говорят об историческом для лейбористов поражении. При этом на следующих выборах их скорее всего также ждет меньшинство в Палате общин.

При этом Джереми Корбин заявил, что не будет руководить партией на следующих выборах.

В правительстве сказали, что при победе консерваторов может произойти небольшая перестановка в кабинете. А в пятницу, 20 декабря, будет рассмотрен во втором чтении законопроект, который даст возможность для Brexit 31 января.

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