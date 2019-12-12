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#Регионы/Отставки

Путин сменил главу Еврейской Автономной области

12.12.2019

В отставку ушел губернатор Еврейской Автономной области Александр Левинталь

Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя и назначил на его место сенатора Ростислава Гольдштейна в качестве врио руководителя региона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Левинталя президент назначил врио губернатора в феврале 2015 года. В сентябре он выиграл выборы. Баллотировался от «Единой России». 

Гольдштейн с 22 сентября 2015 года был членом Совета Федерации от правительства Еврейской автономной области.

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