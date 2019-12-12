Коммуниста убрали с поста губернатора

Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева, который ранее занимал пост заместителя главы МЧС России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Левченко сам написал заявление об уходе, передает ТАСС. Ранее Левченко критиковали за неудовлетворительную работу по устранению последствий летнего наводнения в регионе.

В 2015 году Левченко стал первым губернатором от парламентской оппозиции (КПРФ), который смог выиграть выборы у представителя «Единой России» с момента возвращения прямых выборов губернаторов. В 2018 году КПРФ обошла «Единую России» на выборах в Иркутскую областную думу, получив 19 мандатов из 45 при 17 у ЕР.

«У меня была кое-какая информация о предвыборной ситуации в Иркутской области — рейтинги там и т.д. Так вот, в сентябре следующего года Левченко вполне мог выиграть выборы. Ему, конечно, пришлось бы нелегко, но шансы на победу в случае организации грамотной кампании у него были приличные. Видимо поэтому власти решили не рисковать. Случившееся в Иркутске — это еще одно подтверждение того, что к «системной» оппозиции режим все чаще относится как к несистемной», — написал в Facebook политолог Аббас Галлямов.

«Отставка Левченко еще одно доказательство того, до какой степени демиурги внутренней политики не доверяют избирателям и собственной «социологии». Ведь не дай бог Левченко еще раз выборы выиграл бы после всех рассказов федеральных СМИ о его «крайней непопулярности» у населения», — отмечает политолог Константин Калачев.

Похоже снова мимо Павла Грудинина проплывает мандат депутата Госдумы, считает политолог Александр Пожалов: «Ибо разве после отставки Левченко может он сам, как и все остальные члены подмосковной группы кандидатов в Госдуму-2016, не отказаться от права на освободившийся мандат Авдеева и помешать ЦК КПРФ передать его в иркутскую группу, Сергею Левченко?».