«Спаси Британию» и «Счастливого Рождества»

Первые полосы британских газет в день парламентских выборов собрала The Guardian. Сама газета на передовице цитирует лидера лейбористов Джереми Корбина, который призвал избирателя «шокировать истеблишмент» своим выбором.

Guardian front page, Thursday 12 December 2019: Corbyn urges voters to deliver ‘shock to the establishment' pic.twitter.com/dCyYOd2nTv — The Guardian (@guardian) December 11, 2019

The Sun призывает читателя «Спасти Brexit, Спасти Британию» и пишет: «Если Борис победит сегодня, светлое будущее начнется завтра ... но если «Красный Джез» придет — свет погаснет навсегда», ссылаясь на выборы 1992 года, в которых Джон Мейджор победил Нила Киннока.

На первой странице The Mail заголовок занимает почти все место и самый крупный шрифт отдан под слово «БОРИС». «Твой голос никогда еще не был столь жизненно важен. Сегодня вы смело должны идти к избирательному участку и обратно...»

The I использовала фотографии партийных лидеров для оформления передовицы «Будущее Британии: ты решаешь».

Britain's future: you decide



7 party leaders make their final pitch for your support as nation heads to the polls#tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/tCAenLQqe2 — i newspaper (@theipaper) December 11, 2019

The Express вышла с заголовком «Brexit и Британия в ваших руках» с большой заглавной буквой «Х» именно там, где вы ожидаете.

«Ради них ... голосуй за лейбористов». The Mirror показывает проблемные темы, на которых скажутся выборы: от Национальной службы здравоохранения Англии и Гренфелла до детской бедности и бездомных.

«Такой вот, Merry Xmas», — кажется, что Metro хочет подбодрить избирателей. «X» в слове Xmas — крестик в избирательном бланке...

Газета The Telegraph вышла с заголовком на желтом фоне «День принятия решения». Читателю говорят: «Выборы на острие ножа, лидерство Тори снижается».

The front page of tomorrow’s Daily Telegraph: ‘Election on knife edge as Tory lead narrows’ #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/LUwH2yHTRa — The Telegraph (@Telegraph) December 11, 2019

Financial Times отмечает: «Опросы ставят под сомнение надежды Тори на обеспечение большинства».

Just published: front page of the Financial Times UK edition Thursday December 12 https://t.co/vD9pFs7fT3 pic.twitter.com/taKniT5yA4 — Financial Times (@FinancialTimes) December 11, 2019

The Times не хочет, чтобы консервативные избиратели расслабились. «Тори сталкиваются с угрозой в последнюю минуту от Партии Brexit», пишет газета под прощальной фотографией недавно скончавшегося британского натуралиста и ведущего Дэвида Беллами, прорывающегося сквозь цветочную беседку.