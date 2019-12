Журнал Time назвал Грету Тунберг человеком года

Активистка Грета Тунберг, выступающая за борьбу с глобальными изменениями климата, стала человеком года по версии журнала Time.

Издание отмечает, что Тунберг запустила глобальное движение климатических активистов начиная с августа 2018 года, пропуская школу и устраивая пикеты перед парламентом Швеции с плакатом «Школьная забастовка за климат». За прошедшие 16 месяцев она выступала перед главами государств в ООН, встречалась с папой Римским, встречалась с президентом США и вдохновила четыре миллиона человек присоединиться к глобальной климатической забастовке 20 сентября 2019 года. Это была крупнейшая климатическая демонстрация в истории человечества.

