Журнал Time назвал Грету Тунберг человеком года

Активистка Грета Тунберг, выступающая за борьбу с глобальными изменениями климата, стала человеком года по версии журнала Time.

Издание отмечает, что Тунберг запустила глобальное движение климатических активистов начиная с августа 2018 года, пропуская школу и устраивая пикеты перед парламентом Швеции с плакатом «Школьная забастовка за климат». За прошедшие 16 месяцев она выступала перед главами государств в ООН, встречалась с папой Римским, встречалась с президентом США и вдохновила четыре миллиона человек присоединиться к глобальной климатической забастовке 20 сентября 2019 года. Это была крупнейшая климатическая демонстрация в истории человечества.

Изображение Греты Тунберг было отмечено во фресках и костюмах Хэллоуина. Писательница Маргарет Этвуд сравнила ее с Жаной д'Арк. А лексикографы из словаря Коллинза обратили внимание на стократное увеличение использования выражения «климатическая забастовка» (новаторской идеи Тунберг) и выбрали его словом года.

«Политика климатических действий столь же укоренилась и сложна, как и само явление, и у Тунберг нет волшебного решения. Но ей удалось создать глобальный сдвиг в отношении к проблеме, превратив миллионы смутных полуночных тревог в мировое движение, требующее срочных перемен», — говорится в Time.