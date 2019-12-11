Крымчане в Европе судятся за свои дома из-за госдач

Госдачи № 6, 8, 9 и 10, где в советское время отдыхала партийная номенклатура, а позже — первые лица Украины и стран СНГ, находятся между Форосом и Ялтой. На них, после присоединения Крыма к России, развернулась масштабная стройка. Например, на дачах № 6 и 8 возводится ледовый дворец с хоккейной площадкой, а летом вместо теннисного корта построили татами. Местные жители считают, что строительство ведется для президента Владимира Путина, а на территории дач № 9 и 10 несколько раз видели Дмитрия Медведева.

Рядом с госдачами, на территории бывшего санатория «Таврия», переданном ФГКУ «Войсковая часть 55002» (хозуправлению ФСБ) за три года появились четыре вертолетные площадки, с нуля возведены два больших корпуса, два административно-хозяйственных здания , многоэтажные гаражи, коттеджи для гостей, семь открытых водоемов и бассейнов , бар на пляже с камином и смотровой площадкой, климатопавильон, сауна, теннисный корт. Объект ФСБ — самый охраняемый в Крыму, отмечает «Проект». Здесь отдыхают высшие чины ФСБ и ФСО.

Из-за усиления мер охраны госдач жители соседнего поселка Олива оказались в сложном положении. Им приходится не только отказывать себе в прогулках по горам и на пляж, но и судиться за собственные дома. В декабре 2016 года по приказу Федеральной службы охраны вокруг госдач была установлена охранная зона шириной 1 км, которая формально лишь ограничивает некоторые виды деятельности. Но фактически жители Оливы теперь не могут зарегистрировать свои дома и землю, так как в октябре 2016 года начальник ФСО в Крыму Николай Кондратюк направил в крымское отделение Росреестра письмо с просьбой не вносить в единую кадастровую базу (ЕГРН) попавшие в охранную зону госдач объекты. Три года люди не могут ни продать свои дома, ни завещать, ни подарить. Семьи многих из них живут там еще с царских времен. Шесть жителей Оливы уже прошли все инстанции и подали жалобы в Европейский суд по правам человека.

«Проект» отмечает, что генподрядчиком строительства на территории госдач и бывшей «Таврии» выступает группа компаний «Трансстройинвест», которая принадлежит Алексею Фоменко. В 2014 году компания Фоменко спонсировала акцию правительства Москвы по раздаче футболок «Санкции? Не смешите мои искандеры» и «Тополь санкций не боится». При этом основное предприятие «Трансстройинвест» заложено в ВТБ, а с 2017 года компания использует товарный знак банка.

Также «Проект» сообщает о том, что в заповедном можжевеловом лесу Урочища Батилиман на месте недостроенной «дачи Януковича» возводится объект, из-за которого правительство Севастополя объявило о закрытии дороги, а соседние базы отдыха «Батилиман» и «Янос», а также детский лагерь «Чайка» — перестали работать. При этом единственный на этом побережье общедоступный пляж, огородило забором с колючей проволокой Минобороны. Сотрудники соседних баз отдыха и строители, работавшие на объекте, считают, что дача перестраивается для председателя Совета федерации Валентины Матвиенко.