Самая молодая в мире премьер-министр Санна Марин

На жизненный путь успешного финского политика, ставшей самым молодым в мире премьер-министром Санны Марин, много чего повлияло: от воспитания в нетрадиционной семье до становления матерью, пишет The Indian Express.





Санна Марин с дочерью Эммой. (Источник: sannamarin/Instagram)

Выросла в однополой семье

Марин родилась в 1985 году в Хельсинки и воспитывалась в «радужной семье»: матерью и ее партнершей. Ранее Санна уже заявляла о чувстве «невидимости», которое испытывала во время взросления, так как не могла открыто говорить о своей семье. Однополые семьи продолжают оставаться табу и сегодня, хотя исследования неоднократно опровергали любые утверждения о том, что однополые родители оказывают негативное влияние на ребенка.

О трудностях в детстве Санна Марин говорила: «Молчание было самым тяжелым. Было чувство неполноценности. Мы не были признаны настоящей семьей или равными с другими. Но я не испытывала сильных издевательств. Даже когда я была маленькой, я была очень прямолинейной и упрямой и не сдавалась легко».

Марин провела свои подростковые годы, работая в пекарне. Она также была первой в своей семье, кто пошел в университет. Ее мать всегда поддерживала ее выбор.







Санна Марин с Маркусом Ряйккененом и их дочерью. (Источник: sannamarin/Instagram).

Санна Марин, мать 22-месячной дочери Эммы Амалии Марин, активно рассказывала о своей беременности и материнстве в социальных сетях: от фотографий живота во время беременности до грудного вскармливания и опыта проведения времени с ребенком в качестве работающей матери.







Санна Марин также поделилась фотографией грудного вскармливания своего ребенка в социальных сетях. (Источник: sannamarin/Instagram)