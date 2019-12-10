В правильном направлении

После многочасовых переговоров в Париже лидеры России, Украины, Франции и Германии согласовали совместное коммюнике по поводу ситуации в Донбассе. В нем говорится, что:

Стороны заявляют о приверженности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня.

Они окажут поддержку разработке и реализации обновленного плана разминирования на основе решения Трёхсторонней контактной группы по противоминной деятельности от 3 марта 2016 года.

Они окажут поддержку достижению соглашения по трем дополнительным участкам разведения с целью разведения сил и средств к концу марта 2020 года.

Они призывают Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену связанных с конфликтом удерживаемых лиц до конца года, на основе принципа «всех на всех», начиная со «всех установленных на всех установленных», при понимании, что международным организациям, включая Международный Комитет Красного Креста, будет предоставлен полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам.

Стороны выражают заинтересованность в согласовании в «нормандском формате» и Трехсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления — особого статуса Отдельных районов Донецкой и Луганской областей — как указано в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений от 2015 года — для обеспечения его действия на постоянной основе.

Они считают необходимым интегрировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство, в соответствии с версией, согласованной в «нормандском формате» и Трехсторонней контактной группе.

Владимир Путин и Владимир Зеленский заявили, что в целом остались довольны переговорами.

«Есть ли потепление какое-то? Я думаю, что да. Ну а как же? Смотрите, во-первых, уже произошел обмен удерживаемыми лицами. Это же состоялось. Мы добились развода сил в трех точках. Это состоялось. Мы встретились сейчас в «нормандском формате» и обсудили очень важный, широкий круг вопросов, и по многим из них достигли прогресса. Это состоялось. Поэтому все это вместе дает нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении», — сказал по итогам саммита Путин.

Владимир Зеленский отметил, что целью его визита была договоренность об обмене удерживаемыми людьми: «Сегодня мы обозначили даты и условия <…> Мы очень-очень хотим, чтобы наши украинцы смогли вернуться и встретить Новый год с их семьями, с их детьми, с их близкими. Я убежден, что мы сделаем все возможное, все вместе, для того чтобы добиться этого обмена».

«КоммерсантЪ» отмечает, что нерешенным остается ключевой политический вопрос, касающийся закрепления в украинской конституции особого статуса для Отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Путин сказал, что особый статус надлежит закрепить в украинской конституции, но Зеленский заявил, что Киев никогда не пойдет на изменение конституции Украины с целью ее федерализации: «Мы не допустим какого бы то ни было влияния на политическое управление Украиной. Украина — независимая страна, которая сама определяет свой политический путь».

Следующий саммит «нормандской четверки» его участники договорились провести через четыре месяца.

На двусторонней встрече Путин и Зеленский также обсудили тему транзита газа. Но конкретно ничего не решили. Переговоры продолжатся на уровне советников.

