Четыре года дисквалификации

Исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Россию от международных соревнований на четыре года. Спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом, а допускать до участия будут лишь тех, кто не причастен к допинговым нарушениям. Кроме того, Россия лишилась возможности проведения нескольких крупных состязаний. Решение WADA по России вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции.

В руководстве Российского антидопингового агентства назвали решение ожидаемым. «Решение, конечно, не позитивное, с другой стороны — ожидаемое. За неделю до исполкома уже было понятно, что ни одна из стран не выскажет поддержки», — сказала заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая «Интерфаксу».

Глава набсовета РУСАДА Александр Ивлев заявил, что в ближайшие 10 дней организация определится с дальнейшими шагами в связи с ситуацией.

Принимать решение о том, подавать ли России в Спортивный арбитражный суд, уполномочен набсовет РУСАДА. Но первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова сообщила, что Россия обратится в спортивный арбитраж.

«После этого решения необходимо принимать решение президенту. Вопрос сейчас заключается в том, чтобы не пытаться политизировать ситуацию. Нам действительно нужны глобальные изменения. Кроме того, что мы на пятый год кризиса, мы в него вошли ещё глубже, не менее важно, что наши спортсмены, которые уже пять лет с точки зрения участия, особенно лёгкой атлетики, они уже думают о смене спортивной юрисдикции. Должны прийти новые лидеры в спорт с высоким капиталом доверия, которым спортсмены поверят. Хватит уже «кошмарить» наш спорт, нужно дать спортсменам жить своей жизнью», — сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.

Допинговый скандал начался после того, как WADA обнаружила «несоответствия» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы. Передача содержавшихся в лаборатории сведений была главным условием восстановления статуса Российского антидопингового агентства, признанного не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу в конце 2015 года. Как выяснило WADA, база московской лаборатории не была «ни полной, ни аутентичной»: из нее исчезли «сотни» данных, а некоторые файлы были изменены.