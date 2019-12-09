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Мисс Вселенной стала представительница ЮАР

09.12.2019

Титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница ЮАР Зозибини Тунзи. Как сообщается на сайте конкурса, она является страстным активистом и участвует в борьбе с гендерным насилием и гендерными стереотипами. Мисс Вселенная выступает за естественную, природную красоту и призывает женщин любить себя такими, какие они есть.

Россия не была представлена на конкурсе, так как мисс Россия-2019 Алина Санько не успела получить визу в США и подготовиться.

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