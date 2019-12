Мисс Вселенной стала представительница ЮАР

Титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница ЮАР Зозибини Тунзи. Как сообщается на сайте конкурса, она является страстным активистом и участвует в борьбе с гендерным насилием и гендерными стереотипами. Мисс Вселенная выступает за естественную, природную красоту и призывает женщин любить себя такими, какие они есть.

The new #MissUniverse2019 is... SOUTH AFRICA!!!! 🇿🇦 pic.twitter.com/gRW8vcuT3A