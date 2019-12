The Bell нашел связанный с расследованием ФБК самолет, который использовал патриарх Кирилл

The Bell нашел еще один самолет, ранее принадлежавший ВТБ, которым пользовались правительственные чиновники и патриарх Кирилл. Бизнес-джет связан с расследованиями Алексея Навального о самолетах, перевозивших жену премьер-министра Светлану Медведеву и телеведущую Наилю Аскер-Заде, утверждает издание.



Gulfstream G450 стоимостью порядка $43 млн с 2013 по 2016 год принадлежал офшору Helter Management Ltd (остров Мэн), связанному с банком ВТБ. В конце 2016 года самолет был перерегистрирован под номером T7-ZZZ в Сан-Марино, а его оператором стала сан-маринская компания Skyline Aviation SRL, которая управляет и самолетами из расследований Навального, на которых могут передвигаться Наиля Аскер-заде и Светлана Медведева. В управлении Skyline Aviation есть еще два самолета, ранее принадлежавшие ВТБ. Сейчас бизнес-джет Gulfstream G450 управляется компанией Otoba Assets Ltd., информации о которой в открытых источниках нет.



Самолет T7-ZZZ после перерегистрации в Сан-Марино облетел всю Россию. Одним из его пассажиров был патриарх Кирилл, который в августе 2017 года прилетел на нем в Курган в сопровождении полпреда президента в Уральском федеральном округе Игоря Холманских. В 2016-2017 годах самолет могли использовать и другие чиновники администрации президента. Например, 1 ноября 2016 года из Москвы в Челябинск на нем могли прилететь спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов, помощник президента Игорь Левитин, вице-премьер Александр Хлопонин и глава Минприроды Сергей Донской. 12 декабря 2016 года T7-ZZZ был в Комсомольске-на-Амуре, куда прилетал вице-премьер Юрий Трутнев. 16 декабря бизнес-джет был в Токио, куда прибыл с визитом Владимир Путин в сопровождении Трутнева. 27 сентября 2018 года самолетом мог пользоваться полпред в СЗФО Николай Цуканов.