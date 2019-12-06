Альбер Камю мог быть убит КГБ за антисоветскую риторику

Джованни Кателли впервые опубликовал свою теорию в 2011 году в газете Corriere della Sera. Он обнаружил в дневнике чешского поэта и переводчика Яна Забраны заметки, свидетельствующие о том, что смерть Камю не была случайностью. Сейчас Кателли выпустил книгу «Смерть Камю», где эта теория разбирается подробно, пишет The Guardian.

Камю погиб 4 января 1960 года, когда его издатель Мишель Галлимар потерял контроль над своей машиной и врезался в дерево. Сам Галлимар также скончался через несколько дней после аварии. В то время эксперты были озадачены, как такая авария могла произойти на широкой дороге с небольшим движением. В биографии Камю, написанной в 1978 году, Герберт Лотман делает предположение, что у машины могло взорваться колесо или сломаться ось.

Кателли пишет, что отрывок из дневников Яна Забраны объясняет причину аварии. Поэт написал в конце лета 1980 года, что «знающий человек» сказал ему, что виноваты люди из КГБ. «Они оснастили шину устройством, которое пробило ее, когда машина ехала на большой скорости». Приказ уничтожить Камю, по словам информатора поэта, отдал глава МИД СССР Дмитрий Шепилов, в отместку за статью писателя, опубликованную в марте 1957 года во французской газете Franc-Tireur. На выполнение этого задания потребовалось три года.

Кателли потратил несколько лет на изучение достоверности версии Забрана. В книге приводится интервью вдовы поэта, исследуются связи КГБ во Франции и показания французского «адвоката дьявола» Жака Вержеса. Что касается последнего, то уже после выхода книги в Италии, с Кателли связался итальянский адвокат Джулиано Спаззали, которому Вержес рассказывал о смерти Камю. Тот утверждал, что авария была спланирована КГБ с одобрения французской разведки.

Кателли считает, что откровенность Камю мешала французско-советским отношениям, поэтому надлежащее расследование не проводилось.

Книга, до выхода на английском языке, была опубликована во Франции, Аргентине и Италии и получила поддержку американского писателя Пола Остера, который назвал аргументы Кателли неотразимыми и заявил, что теперь дело о смерти Камю нужно переложить в ящик с «политическими убийствами».

Дочь Камю Кэтрин не поддержала теорию Кателли. Не поддерживает данную версию и кембриджский профессор французской литературы Элисон Финч. Она ссылается на необъективность свидетелей, чьи мнения приводятся в книге, а также отмечает, что при французском попустительстве, убийство должно было быть одобрено на самом высоком уровне, то есть — президентом де Голлем. «Де Голль очень уважал французских интеллектуалов, в том числе и тех, с которыми он не согласен », — говорит профессор.