Срок за просто так — это преступление

Выйдя из здания суда, Егор Жуков, приговоренный к трем годам условно за ролики на YouTube, призвал всех не привыкать к тому, что условный срок — это победа. С этим многие согласны.

«Приговор Жукову — 3 года условно. Чирцову — год колонии. Давать любые сроки за просто так — это преступление», — уверен Петр Верзилов.

«Признание Егора Жукова виновным более важно, чем тип наказания - реальный или условный. Это детали, которые легко изменить в зависимости от ситуации. Принципиален для всех прецедент — свободное интеллектуальное суждение о политике в России снова уголовно наказуемо. Это рубеж, и он перейден», — отмечает журналист Глеб Морев.

Жукова должны были просто отпустить на свободу, как и других обвиняемых в массовых беспорядках, уверен журналист Сергей Смирнов: «Но поскольку к тому времени его посчитали самым известным из задержанных, какие-то высокие начальники среди силовиков поручили следователям придумать Жукову какую-нибудь уголовную статью. Как итог 3 года условно. Вообще на ровном месте».

«В нашем теперешнем рабском положении приходится радоваться не справедливости, а — незапредельной жестокости плантатора. Мог ведь засечь насмерть, но нет, решил посмотреть на поведение раба, оставив его под присмотром своих людей, стоящих с плетьми наготове. Это никакая не победа, конечно (победой было бы полное оправдание Жукова и судебное преследование негодяев, смастеривших его уголовное дело), но, повторяю, наша сегодняшняя радость вполне оправдана: человек на свободе!», — пишет Виктор Шендерович.

«Если коротко: жить — можешь, дышать — нет. В современной России это называется «оставить на свободе». Стиль ВВП», — констатирует Лев Шлосберг.

«Эти приговоры — месть москвичам, вышедшим за свободу и справедливость. Жалкая попытка всех запугать и сделать подконтрольными. Воровать, запрещать и сажать — ничего другого эта власть не умеет», — считает Любовь Соболь.

Алексей Навальный отмечает, что условный срок для Жукова — это «незаконное привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного»: «Когда вся эта путинская муть рассеется, и в России появятся честные суды - следователи и прокуроры «работавшие» по делу Жукова, как и, конечно, сама судья Ухналева получат свои от 3 до 8 лет реального справедливого срока».

Политолог Сергей Медведев пишет, что Егор Жуков показал себя на стоящим гражданином: «В приговоре Егору Жукову в качестве доказательства вины указано, что он использовал знания, полученные в вузе, и это, несомненно, награда для Вышки и моего родного департамента политической науки. Еще с 1990-х Евгений Григорьевич Ясин говорит, что задача университета — воспитывать министров, миллионеров и академиков, но здесь надо добавить главное: университет воспитывает граждан. Спасибо Егору и всем, кто пришел его сегодня поддержать».



Пишут, что, по мнению судьи, «Егор Жуков «призывал к экстремизму используя знания, полученные в вузе». И что обучение на факультете политологии — доказательство его умысла на совершение преступных действий. Организации политической науки и НИУ ВШЭ, — будете реагировать?», — спрашивает профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла.

«Кастомизация репрессий — все-таки в информационную эпоху живем. Очень публичный Егор Жуков — условный срок, запрет вести блог. Менее публичный Павел Новиков — штраф 150 тыс (реально 120 тыс). Еще менее публичный Никита Чирцов — год реального срока», — отмечает закономерность в решении судов журналист Максим Трудолюбов.

Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал приговор студенту ВШЭ Жукову сбалансированным. — ivan davydov (@ivan_f_davydov) December 6, 2019

Приговор абсолютно невиновному обвинительный, хоть и с условным сроком. С запретом на Интернет. И это — «гуманный и сбалансированный»? Мне одному хочется произнести слово «холуй»?», — вступает в заочную полемику с главой СПЧ Валерием Фадеевым Борис Вишневский.

Фото https://twitter.com/martin_camera