В Сингапуре арестовали российское судно

Компания «Гудзон», попавшая под санкции США, сообщила о намерении властей Сингапура конфисковать за долги ее судно «Севастополь», на борту которого находятся 12 членов экипажа.

«Сингапур переслал бумаги, что судно арестовывает из-за долгов за стоянку, обращается в суд и будет этот пароход отбирать, продавать его с аукциона. Мы можем лишиться этого судна. Заседание назначено на 17 декабря», — рассказал «Интерфаксу» заместитель гендиректора по управлению флотом компании Олег Аникин.

По его словам, в порту Сингапура у судна сломались вспомогательные двигатели. Но большинство сингапурских судоремонтных компаний отказались помочь, из-за того что компания и судно находятся под санкциями США за работу с КНДР.

В «Гудзоне» утверждают, что никогда не работали с Северной Кореей, поэтому компания внесена в санкционный список необоснованно. Владельцы компании ведут переписку с департаментом финансов США (U.S. Department of the Treasury) и добиваются снятия санкций.