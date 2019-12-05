Накануне приговора

Самое бескомпромиссное мероприятие недели – сегодняшняя пресс-конференция премьер-министра России. На взгляд лоха (то есть мой) все выглядело так: новый формат (в четыре раза больше журналистов, чем обычно) –> много модных и узнаваемых лиц –> Медведева подсвечивают для молодежи –> потому что стареть этой молодежи придется вместе с ним - или премьером, или опять президентом.

Не знаю, покорил ли кого-то Медведев, но если – да, на месте всех покоренных я бы подождал до утра. В пятницу 6 декабря – где-то между 10:00 и полуднем – российское государство сделает официальное заявление о том, что ждет любого неравнодушного и инициативного молодого человека в ближайшее время.

Именно в пятницу Кунцевский суд Москвы огласит приговор Егору Жукову – 21-летнему студенту Высшей школы экономики. На протяжении многих месяцев на своем ютуб-канале Жуков рассказывал о преимуществах МИРНОГО протеста и – опа! - стал экстремистом. Прокуратура попросила суд приговорить Жукова к четырем годам лишения свободы.

Еще раз:

- молодой парень топил за фактурный, но мирный разговор с властью;

- был обвинен в экстремизме;

- вот-вот уедет в тюрьму.

Весь вчерашний вечер читал онлайн судебного заседания на «Медиазоне» и должен признаться: таких ударов по патриотизму я не получал никогда в жизни. Все обвинение основано на экспертизе сотрудника ФСБ (по специальности – технарь, филологического образования у него нет, несколько лет назад прошел курсы спецподготовки). Экспертиза настолько слабая, что адвокаты Жукова разносят эксперта еще более звонко, чем «Ливерпуль» - этот сезон английской премьер-лиги. Обвинению – все равно. Суду – с большой долей вероятности – тоже.

И чо? Почему эта сраная политика опять касается меня?

Потому что Егор Жуков – студент факультета социальных наук Высшей школы экономики (подразделение - политология). Укорачивая: прямо сейчас он учится на специалиста, который будет работать в политике. Выступать, предлагать, анализировать, призывать к дискуссии – для политика такая же необходимость, как для программиста – писать код, хирурга – резать тело, борца – тренировать удушающий.

Чувак еще не получил диплом, но уже отлично проявлял себя по специальности: посмотрите любое публичное выступление Жукова, еще лучше – прочтите его вчерашнюю речь на суде, а потом сравните со златоустами и магистрами логики из Госдумы или Правительства РФ.

Чувак хорош и очень перспективен – и только за это вот-вот поедет на нары.

Ровно поэтому завтрашнее заседание касается абсолютно всех, кто связывает свое будущее с Россией. И того, кто читает это в костюме розового единорога, готовя новое видео на ютуб. И того, кто едет в маршрутке с нелюбимой работы. И того, кто ждет вылета из Домодедово в Тай. И того, кто принимает поздравление от мамы по поводу участия в пресс-конференции Д.А.Медведева.

Дружище. Ты можешь не иметь никакого отношения к политике, ты можешь быть абсолютным умницей в своем ремесле, но стоит тебе на полшага выбиться из толпы, проявить себя лидером и громче собственной кухни усомниться в том, что в России все заебись – и ты даже не представляешь, как больно споткнешься. Писал код на хакатоне? Хакер, подкуплен Госдепом. Резал тело, асcистируя на операции? Покушение на убийство. Отрабатывал удушающий в подмосковной школе самбо? Участие в тренировочном лагере по подготовке боевиков ИГИЛ (запрещена в России). Перегиб? Бред? ЛСД? Ну как, ЛСД: Жукова судят, точно так же склеивая факты и обвинение.





"Потому что если Егора Жукова признают виновным и отправят в тюрьму, это стоит принять как вполне конкретный сигнал. Сигнал звучит так: Вы – молодые, активные, с эмпатией и ответственностью нам в России не нужны. Бухие попы, гопники-насильники и вертухаи-садисты — нужны"





Отдельно – про срок: обвинение просит 4 года тюрьмы. 10 минут времени и гугл позволили найти такое.



РАЗ Священник несся пьяным по Кутузовскому проспекту на «Гелике», не справился с управлением и влетел в строительный забор – от удара погибли двое рабочих. Три года тюрьмы (гуглите: Павел Семин)

ДВА В Кемеровской области три другана бухали на даче, увидели знакомую девушку; один из друганов догнал ее, избил и изнасиловал; через несколько минут к нему присоединились двое остальных и тоже изнасиловали. Четыре года условно (гуглите: Топкинский район групповое изнасилование)

ТРИ Полицейские из Бурятии заставляли задержанных признаться в краже кедровых орехов, используя наручники и электрошокер. Одного из них подкидывали к потолку, чтобы он упал с высоты на пол. Мужчинам надевали на голову пакет, перекрывая доступ к воздуху, распыляли баллончик, душили руками и водили ершиком для чистки туалета по лицу. Четыре года условно каждому, а также запрет на работу в правоохранительных органах до 2,5 лет (гуглите: Бурятия ершик для унитаза)

К чему это? К тому, что в пятницу – между 10:00 и полуднем – даже совершенно аполитичным людям стоит последить за новостями из Кунцевского суда. Потому что если Егора Жукова признают виновным и отправят в тюрьму, это стоит принять как вполне конкретный сигнал. Сигнал звучит так:

Вы – молодые, активные, с эмпатией и ответственностью – на*** ( правка NT согласно требованиям Роскомнадзора — ЕА.) нам в России не нужны. Бухие попы, гопники-насильники и вертухаи-садисты — нужны.

Вы – нет.

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