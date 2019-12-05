Совет судей передумал

Председатель Совета судей, судья Верховного суда РФ Виктор Момотов заявил, что в окончательной редакции концепции информполитики судебной системы не будет предусмотрено наказаний для СМИ за давление и дискредитацию судов. Как рассказал он «Интерфаксу», идея внедрения «эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти» в СМИ была лишь в рабочей версии и является мнением части разработчиков, а не всего сообщества.

«В окончательной версии документа этих предложений нет. Большинство членов Совета судей учло встречное предложение отклонить эти инициативы», — заверил Момотов.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Совет судей обсуждает меры защиты служителей Фемиды от СМИ. Например, предлагалось наказывать журналистов за давление на суд или лоббирование интересов с помощью публикации негатива о судах. Отрицательно высказались об этой идее в Союзе журналистов России и Минсвязи.