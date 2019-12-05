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#Суды

Не дави, да не судим будешь

05.12.2019

Судьи хотят карать журналистов за давление

Обсуждаемый Советом судей проект концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 гг. предлагает меры защиты  авторов вердиктов от СМИ. Например, планируется разработать нормативный акт, содержащий особые правила освещения деятельности судов и запустить «эффективный механизм защиты» от дискредитации судебной власти в средствах массовой информации и пресечения злоупотреблений со стороны журналистов. А за давление на суд или лоббирование интересов с помощью публикации негатива о судах СМИ хотят наказывать, сообщают «Ведомости».

Новая информполитика будет направлена на повышение уровня доверия к судебной системе, уверены разработчики концепции. Особо выделяется в документе проблема «скандализации правосудия», то есть «манипулирование общественным мнением в отношении судебной власти, умаление ее авторитета, беспорядочная, необоснованная критика, подрывающая доверие общественности к процессу отправления правосудия».

Какие конкретно наказания для СМИ хотели бы видеть судьи, в документе не оговаривается.

Член Совета по правам человека Леонид Никитинский отмечает, что уровень доверия связан не с пиаром, а с решениями судов. На их репутации плачевно отразилось «московское дело».

Напомним, сейчас рассматриваются дела авторов постов в соцсетях, обвиняемых в угрозах судье Тверского райсуда Алексею Криворучко, который приговорил обвиняемого по «московскому делу» Павла Устинова к трем годам колонии. Но к СМИ от судов претензий не поступало.

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