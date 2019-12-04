Четыре года заключения запросила прокуратура обвиняемому по «московскому делу» Владимиру Емельянову

Прокурор запросил четыре года колонии фигуранту «московского дела» Владимиру Емельянову, которому вменяют применение насилия к росгвардейцу. Якобы он схватил силовика за форму на акции 27 июля. Об этом сообщает «Медиазона».

Сам Емельянов отрицает вину. По его словам, он пытался помочь задержанному: «Увидев, как одного из граждан пытаются силой заломать и применить к нему спецсредства, дубинку, я из добрых побуждений, не желая причинить сотруднику Росгвардии какой-то физический вред, оттащил его. На самом деле я хотел помочь человеку. После этого я закрыл голову руками, поэтому удары пришлись по руке, по шее и по спине. После этого сотрудники не стали [меня] задерживать, и я собственно ушел».

Потерпевший Максим Косов в суде просил не наказывать Емельянова строго.