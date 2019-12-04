Григорий Юдин о ликвидации журнала DOXA

Все двадцать лет, что у меня есть возможность наблюдать Высшую школу экономики, там происходит одно и то же. Университет очень хочет быть «как большие» и знает, что у «больших» обязательно есть такая штука как студенческое самоуправление. Поэтому университет прилагает большие и искренние усилия, чтобы это самоуправление развить и поддержать.

Однако потом выясняется, что студенческое самоуправление желает — вы удивитесь — самоуправлять. То есть натурально имеет собственную, глубоко некомпетентную и инфантильную точку зрения на развитие университета. После чего университет заявляет, что мы так не договаривались, и либо разгоняет это самоуправление к чёртовой матери, либо превращает его в комсомольские организации.

На моей памяти это минимум третий виток, который идёт по одному и тому же сценарию. Разница только в том, что Докса, конечно, на несколько голов выше всех предыдущих студенческих проектов, возникавших в Высшей школе экономики. Это проект общенационального значения, который буквально с нуля в короткие сроки сделал российское студенчество субъектом, очевидно начал влиять на ситуацию в Москве и имеет потенциал к тому, чтобы вывести реально волнующие российских студентов проблемы в общероссийскую повестку.

Я, кстати, не могу сказать, что у меня нет вопросов к Доксе и что она безупречна (было бы странно, если бы такой прорывной проект был идеален с самого начала). Судя по моему опыту, в Доксе работают довольно скромные, рефлексивные и вполне конструктивные люди, хорошо понимающие, что они могут ошибаться.

Но закрывать собственный мощный студенческий проект по доносу ректора РГСУ, плагиатора, торговца диссертациями и дипломами, слабого и бездарного политика — и прямо сообщать об этом в официальных документах... В России нет такой могущественной силы, которая могла бы заставить ВШЭ сечь своих студентов перед ректором РГСУ. Это внутреннее решение, и его стиль («наносит ущерб деловой репутации») уже хорошо узнаваем.

Можно представить, что было бы, если бы ректор Колумбийского университета потребовал от администрации Стэнфорда закрыть стэнфордскую студенческую газету. До тех пор, пока администрация университета не поймёт, что нормальное студенческое самоуправление — это неизбежно неприятные люди, которые имеют принципиально отличную от твоей точку зрения на развитие университета и с которыми надо уметь договариваться, Вышка не станет нормальным университетом.

То, что Докса возникла и развилась в Вышке — это отличает Вышку от РГСУ. Именно это, а не количество опубликованных статей, не квартили и не индексы цитирования. Потому что реально болеющие за университет студенты — это большой и долгосрочный ресурс. И вчерашние заявления всех основных студенческих организаций ВШЭ в поддержку Доксы именно об этом. А статьи, в конце концов, всегда можно купить — спросите у ректора РГСУ, в этом бизнесе у неё безупречная деловая репутация.

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