НАТО считает действия России угрозой для своей безопасности

Агрессивные действия России называются одной из угроз для евроатлантической безопасности в декларации, составленной по итогам саммита НАТО в Лондоне.

НАТО обращает внимание на развертывание Россией новых ракет средней дальности, которые «привели к прекращению действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и которые представляют значительный риск для евроатлантической безопасности».

Среди прочих угроз называются терроризм и подрыв международного порядка, и как следствие — нелегальная миграция, а также кибер- и гибридные атаки.

«Мы активизируем действия по защите наших свобод на море и в воздухе. Мы продолжаем укреплять нашу способность создавать и использовать соответствующее сочетание ядерных, обычных и противоракетных потенциалов. Пока существует ядерное оружие, НАТО планирует оставаться ядерным альянсом», — говорится в декларации.

Союзники также отмечают, что по-прежнему открыты для конструктивного диалога с Россией, но только в случае, если действия Москвы сделают его возможным.