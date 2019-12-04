Оксана Пушкина назвала критику РПЦ закона о домашнем насилии голословной

Одна из авторов законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия», депутат Госдумы Оксана Пушкина заявила, что Патриаршей комиссии РПЦ вместо голословной критики документа стоит сформулировать предложения против побоев в семье. Об этом сообщают «Открытые медиа». Ранее Патриаршая комиссия РПЦ опубликовала заявление, в котором призвала законодателей не рассматривать и не принимать законопроект.

Оксана Пушкина отметила, что прослушала проповедь патриарха Кирилла, в которой он дал оценку проблеме. «Совершенно согласна с ним в том, что семейное насилие недопустимо, это «великий грех». Жаль лишь, что распространенное сегодня заявление Патриаршей комиссии по вопросам семьи не содержит предложений, как сделать так, чтобы этот принцип не просто декларировался, а соблюдался», — говорит Пушкина.

По ее словам, представители РПЦ пользуются авторитетом, но вместе с тем не обладают правом законодательной инициативы. А потому их мнение должно быть не голословно, как и мнение любого гражданина или общественного объединения, чтобы повлиять на судьбу законопроекта. Пушкина отмечает, что законопроект не дает право по любому поводу изымать детей, не предоставляет никаких новых полномочий органам опеки и никак не изменяет механизмы защиты прав ребенка, предусмотренные сегодня семейным законодательством. Дети и сейчас могут обращаться с жалобами в органы опеки, а с 14 лет — в суд.

Окончательная версия документа должна быть внесена в Госдуму до конца 2019 года.