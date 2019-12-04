Прокурор запросил для Егора Жукова четыре года колонии

Обвинение требует приговорить студента ВШЭ Егора Жукова к четырем годам колонии реального срока и взять под стражу в зале суда. По словам прокурора, вина Жукова полностью доказана, студент действительно совершил призывы к экстремизму, передает «Медиазона». Хотя Жуков не признал вину, она доказана в первую очередь его показаниями, считает прокурор — он сам сказал, что видео из материалов дела действительно записал и опубликовал он, записывал ролики у себя дома, текст и сценарий писал сам.

В ходе заседания судья Кунцевского суда Москвы Светлана Ухналева удовлетворила ходатайство прокурора об отводе четырех экспертов-лингвистов со стороны защиты. Как сообщает «ОВД-Инфо», адвокаты обвиняемого привлекли к делу уважаемых экспертов-лингвистов, которые подготовили отзыв на лингвистическое исследование, проведенное в спеццентре ФСБ. Часть экспертов защита хотела допросить в суде, но прокурор заявил ходатайство об их отводе. Судья удовлетворила ходатайство со ссылкой, в том числе, на «недостаточную квалификацию экспертов». Прокурор и судья подвергли сомнению компетентность Анны Левинзон (старший преподаватель), Нины Добрушиной (доктор филологических наук, профессор), Юлии Сафоновой (кандидат филологических наук, доцент), Ирины Левонтиной (кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник).

«Отмечу, что суд демонстрирует не только пренебрежение к праву на защиту и принципу равенства сторон, но и полное презрение к академической науке: наше заключение ведь подписано не только мною, но и несколькими академиками и член-коррами. Однако суд выслушал только эксперта обвинения, не имеющего лингвистического образования», — прокомментировала решение суда Левонтина.

Егора Жукова сначала обвиняли в участии в массовых беспорядках, которые якобы происходили в Москве 27 июля. Позже обвинение сняли и предъявили новое — уже в призывах к эстремизму.