Суд изменил наказание активисту Марку Гальперину на лишение свободы из-за участия в акциях

Судья Реутовского городского суда изменила наказание активисту Марку Гальперину с условного лишения свободы на реальное из-за задержаний в связи с акциями протеста. Об этом сообщает координатор правовой помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова.

Суд постановил отправить Гальперина в колонию-поселение на полтора года с учетом пересчета из-за нахождения под домашним арестом. Активиста задержали в зале суда и планируют отправить в СИЗО подмосковной Балашихи.

Основанием для этого решения, вероятно, стало задержание Гальперина после акции за свободу собраний 31 августа. Гальперина за последнее время дважды арестовывали на 30 суток. Первый раз — за несколько дней до акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Второй раз — через три дня после акции за свободу собраний 31 августа. Оба раза его арестовывали почти сразу после задержания.

В 2018 году Марку Гальперину назначили два года лишения свободы условно, а также запретили на три года быть организатором или участником общественных объединений. Его признали виновным в призывах к экстремистской деятельности, совершенных с использованием интернета из-за двух видеороликов, записанных на Красной площади.