ФБК нашел самолет у жены Дмитрия Медведева

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил, что жена премьер-министра России Дмитрия Медведева Светлана пользуется самолетом за $50 млн, который раньше принадлежал банку ВТБ. Об этом сообщается на сайте Алексея Навального.

Изучая схему вывода из собственности ВТБ самолета телеведущей Наили Аскер-заде, Алексей Навальный обнаружил еще один самолет — Bombardier Global Express 5000 — выведенный через офшоры банка.

«Сначала самолет с бортовым номером M-SKSM принадлежал дочерней структуре ВТБ, потом, на следующий день после самолета Наили, этот самолет переписали на тот же самый офшор, а на самом деле все это время им пользуется жена премьер-министра Медведева. Прошлый владелец (до 28 декабря 2017 года) — офшор TEKSER MANAGEMENT LIMITED. Это дочерняя фирма ВТБ Лизинга», — говорится в расследовании ФБК.

Фонд сравнил маршрут самолета и маршрут передвижений Светланы Медведевой за последние годы и выявил множество совпадений.

«Супруге премьер-министра не полагается личного самолета. Семья Медведева может путешествовать и отдыхать только за свой счет. Любые другие сценарии — это либо воровство из госбюджета, либо взятки от олигархов. Отпуск и путешествия своей жены может оплачивать только Медведев лично. Потому что ей оплачивать просто нечем — она никогда не работала и дохода не имеет. А у Медведева зарплата хоть и огромная — 800 тысяч в месяц — но и всей целиком месячной зарплаты нашего главного единоросса хватит на оплату одного часа полета самолета Светланы Медведевой», — отмечает Алексей Навальный.