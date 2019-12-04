Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ просит законодателей отказаться от рассмотрения и принятия законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия», так как считает его неприемлемым как с правовой, так и с концептуальной точки зрения.

Анализируя законопроект, члены комиссии выявили целый ряд правовых дефектов, которые, по их мнению, делают его принятие недопустимым. В заявлении говорится, что документ противоречит «общеизвестному принципу «разрешено все то, что не запрещено законом», вступая тем самым в противоречие «с основаниями российского права», создает «возможность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и неизбежно ведет к произволу», приведет «к грубому и массовому нарушению прав граждан и семей». Например, права на личную и семейную тайну, право на уважение к семейной жизни, конституционную презумпцию добросовестности родителей, право на свободное воспитание детей родителями в соответствии со своими убеждениями и национальными традициями и многие другие.

Также в РПЦ отмечают, что в законопроекте есть «положения явно коррупциогенного характера».

«Эта новая система правовых норм предполагает существенное поражение граждан в их правах (в том числе семейных), сравнимое с ограничениями, налагаемыми на преступников и людей, совершающих административные правонарушения, и даже их превосходящее. При этом она исходит из фактической презумпции виновности лиц, объявляемых «нарушителями», не предполагает для них никаких процессуальных гарантий, стандартов доказывания предполагаемой вины. Это представляется совершенно недопустимым», — отмечают в патриаршей комиссии.

В заявлении говорится, что из-за неопределенности норм законопроекта практически любое нормальное человеческое действие может быть признано «семейно-бытовым насилием». А сам документ имеет явную «антисемейную направленность», вводя «наказание за семейную жизнь», и создает новые возможности для произвольного отстранения родителей от воспитания детей.

«Особую озабоченность вызывает то, что многие соавторы и сторонники законопроекта добиваются его принятия, широко используя заведомую ложь. Наш народ убеждают, что российская семья — это просто мрачный застенок и пыточная камера для женщин и детей. Чтобы создать это впечатление, распространяются данные, которые выдаются за статистику, но в действительности не имеют под собой никаких реальных оснований», — пишут члены комиссии.

В РПЦ считают, что надо решать реальные проблемы, приводящие к домашнему насилию: кризис нравственного сознания, невнимание к традиционным семейным и духовно-нравственным ценностям, потребительское отношение к жизни, эрозию семейного образа жизни, алкоголизм и наркоманию.