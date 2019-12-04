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Заявление журнала DOXA

04.12.2019

Наш журнал появился с идеей, что существенным элементом университета является самокритика и публичная дискуссия. Отзыв статуса студенческой организации лишает студентов и преподавателей ВШЭ канала обратной связи и представительства в публичном поле

Наши источники сообщили, что сейчас Совет Фонда поддержки студенческих инициатив Высшей школы экономики голосует по лишению нашего журнала статуса студорганизации. Это будет означать, что мы не сможем заниматься нашей деятельностью в стенах Вышки. По нашим сведениям, ректор Ярослав Кузьминов уже проголосовал за лишение статуса.

Процедура голосования о запрете нашей деятельности в Вышке была инициирована по обращению ректора РГСУ Натальи Починок. Она пожаловалась на публикацию DOXA, посвященную ее биографии на посту ректора. Починок указала, что публикация порочит деловую репутацию университета и наносит вред сотрудничеству двух вузов. При этом к нам не обращалась ни сама Наталья Починок, ни Совет Фонда, который проводит голосование.

В результате Правовое управление университета подготовило подробный отчет, в котором к DOXA есть претензия, что мы якобы нарушаем деловую репутацию университета многими нашими публикациями. В заключении от Правового управления упоминаются следующие статьи:

 — 5 РЕАЛЬНЫХ причин не поступать в Вышку
 — Кандидат в Мосгордуму от РГСУ: «Ждать бюджетных мест от государства неправильно»

В сопроводительном письме Совету Фонда, в котором было предложено проголосовать за исключение DOXA из НИУ ВШЭ, также упоминаются другие наши публикации. В них сотрудник Вышки усмотрел «наличие признаков политического активизма»:

 — Кто Вы из худших ректоров
 — Университет в яме
 — Холодное лето 2019
 — Мы можем получить новую Болотную

Наш журнал появился с идеей, что существенным элементом университета является самокритика и публичная дискуссия. Отзыв статуса студенческой организации лишает студентов и преподавателей ВШЭ канала обратной связи и представительства в публичном поле.

Новости о попытке лишить нас статуса студорганизации стали для нас полной неожиданностью. Вышка — университет, в котором появился и развивался журнал, мы всегда считали её своей alma mater. Мы просим и рассчитываем на поддержку от журналистского и академического сообщества. Почти 3 года существования журнала мы посвятили продвижению идеи академической и общегражданской солидарности. Мы надеемся, что наша деятельность в этом направлении не была бессмысленной.

Кроме того, мы не считаем, что наша деятельность вредит репутации Вышки. Даже напротив — мы показываем, что это один из немногих российских университетов, который не боится открытой и публичной дискуссии. Поэтому мы требуем от администрации Высшей школы экономики такой же открытой дискуссии по поводу закрытия нашей организации. Предполагаем, что в ином случае, издержки для репутации университета будут намного выше, чем от любых из наших статей.

Редакция журнала DOXA

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