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Журналист Дмитрий Колезев: Светов — проект Кремля?

04.12.2019

Алексей Венедиктов в интервью мне сказал, что у Михаила Светова есть кураторы во власти и дал понять, что Светову помогают из АП. И вот спустя пару дней у Светова и других членов Либертарианской партии проходят новые обыски по уголовному делу

Каждый может интерпретировать это по-своему. Кто-нибудь — как опровержение слов Венедиктова.

А кто-нибудь, напротив, скажет, что обыски ничего не значат, а «кураторы» могут устраивать их, чтобы подчеркнуть образ гонимого политика.

Но, думаю, если бы Светову хотели «сделать биографию», подобрали бы какое-нибудь более благородное обвинение, чем педофильскую статью.

Вообще, если нет достоверного инсайда или объективных доказательств, то такие вещи становятся вопросом веры. Как и тезис «Навальный — агент Кремля». Кому-то нравится так думать. Особенно когда конспирологическое мышление берет верх.

Объективно Светов — интересный и набирающий популярность молодой политик, последовательно критикующий и власть, и системных либералов. Как правило, такие политики не очень нравятся Кремлю, и их начинают уничтожать.

Простейшее объяснение, как правило, и есть верное.

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